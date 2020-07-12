Koronavirüs: Güneydoğu'da vaka sayıları neden atıyor?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük durum raporlarına göre, Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu'dan bildirilen yeni vaka sayısı da artış gösteriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul'dan sonra yeni vaka artışının en yüksek olduğu yer olduğu görülüyor.

Temmuz ayında toplam yeni vaka sayısı bu bölgede 2 bin 500'ün üzerinde çıktı.

Bakanlığı açıklamalarına göre, Diyarbakır ve Mardin, vaka sayısının arttığı 15 ilin içinde yer alıyorlar. 1 Haziran itibariyle yayınlanan raporda Güneydoğu'da toplam vaka sayısı 16 bin 813 olarak kaydedildi.

1 Haziran'a kadar 28 günün vaka sayısı ise 6 bin 923 oldu ve 100 bin nüfusa oranı ise yüzde 77,1.

Yaklaşık olarak Haziran'da ortalama günlük vaka sayısı 247'lerde izlerken, bu oran Temmuz'un ilk haftasında 293'lere çıkmış görünüyor.

1 Haziran, Coronavirus ile mücadele için alınan tedbirlerin büyük oranda gevşetilmeye başlandığı bir tarih.

BBC Türkçe'nin bu bölgede vaka sayılarındaki artışın nedenlerini sorduğu hekimler, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymama, seyahat yasağının kaldırılması ile yaşanan iç göç, bölgenin sosyolojik yapısı ve hanehalkı nüfusunun fazla olmasının kişisel izolasyona uygun olmaması, restoran, kafe gibi mekanların açılması, düğün, nişan, taziye gibi toplu alanlarda bulunmak gibi birçok etken sıraladı.