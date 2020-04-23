Koronavirüs günlerinde aşk

6 yıllık birlikteliklerinin ardında 2013 yılında evlenen, ABD’li oyuncu Kristen Bell ile yönetmen-oyuncu eşi Dax Shepard corona virüs nedeniyle uygulanan karantina günlerinde birbirlerini ihmal etmiyor.

Kristen Bell ve Dax Shepard yürüyüşte

Yeni nesil Gossip Girl (Dedikoducu Kız) ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Bell ve son olarak Bless This Mess dizisinde Mike'ı canlandıran Shepard önceki gün çocukları Delta Bell ve Lincoln'ü evde bırakıp dışarı çıktı.

Ünlü çift Griffith Park'ın etrafında yürüyüş yaparken görüntülendi.

Uzun süredir sosyal izolasyon uygulayan Bell ve Shepard'ın corona virüs tehdidine karşı kendi yaptıkları maskeleri kullanmaları dikkat çekti.

Açık bıraktığı kısa saçları ve rahat stiliyle dikkat çeken 39 yaşındaki aktris eldiven takmayı tercih ederken eşi bu konuda duyarsız davrandı.

Güneş ışığı altında keyifli zaman geçiren ikilinin birbirlerine el şakası yapması dikkat çekti.

Kristen Bell kimdir? Kristen Anne Bell 18 Temmuz 1980 yılında Huntington Woods’da doğan Amerikalı oyuncudur. Babası haber programı yönetmeni annesi ise hemşiredir. 2001 yılında Broadway’de Tom Sawyer’ın Maceraları’nda Becky Thatcher olarak rol almıştır.

Bu rol için eğitim aldığı New York Üniversitesi’nde bulunan Tisch Sanat Okulu’nu bırakmıştır. David Mamet’in Spartan adlı filminde rol alana kadar birçok küçük rolde oynamıştır. Ünlü televizyon dizisi Veronica Mars ile ün kazanmıştır.

Dönüm noktası onun için Veronica Mars adlı dizi olmuştur. Dizi 3 Sezon sürmüştür. Kristen Heroes adlı dizide Elle Bishop karakterini canlandırmıştır.

Pulse, Serious Moonlight, When In Rome ,You Again gibi pek çok filmde rol almıştır. Yeni filmleri arasında ise Dünyaca bilinen Çığlık serisinin son filmi var.