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  4. Koronavirüs günlerinde Ramazan pidesinin sofralara yolculuğu

Koronavirüs günlerinde Ramazan pidesinin sofralara yolculuğu

27.04.2020 20:10 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını Ramazan ayının geleneklerini de etkiledi. Önlemler kapsamında fırınların önünde sıra oluşmasını engellemek için fırınların pide çıkarma saatleri değişti. Birçok fırın bu yıl daha az pide yapıyor, yapılan pideleri araçlarla mahallelerde dolaşıp satıyor. İstanbul Eyüpsultan'daki Tarihi Taş Fırın'ın ve Eyüp sakinlerinin Ramazan ayının ilk günündeki pide telaşına tanıklık ettik.

Koronavirüs günlerinde Ramazan pidesinin sofralara yolculuğu

Koronavirüs salgını Ramazan ayının geleneklerini de etkiledi. Önlemler kapsamında fırınların önünde sıra oluşmasını engellemek için fırınların pide çıkarma saatleri değişti.

Birçok fırın bu yıl daha az pide yapıyor, yapılan pideleri araçlarla mahallelerde dolaşıp satıyor.

Öte yandan çoğu sektör dükkan kapatırken, fırıncılar haftanın 7 günü aralıksız çalışıyor.

İstanbul Eyüpsultan'daki Tarihi Taş Fırın'ın ve Eyüp sakinlerinin Ramazan ayının ilk günündeki pide telaşına tanıklık ettik.

Koronavirüs

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