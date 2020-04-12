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Koronavirüs günlükleri: "New York'ta sadece ambulans sesleri duyuluyor"

12.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. Koronavirüsten en ağır etkilenen New York şehrinde yaşayan Hande Oynar ile son durumu konuştuk.

Koronavirüs günlükleri: "New York'ta sadece ambulans sesleri duyuluyor"

https://www.youtube.com/watch?v=lLztUNvItf4

ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. En ağır tablonun yaşandığı New York eyaletindeki vaka sayısı ise ülke çapındaki vaka sayısının yaklaşık beşte biri.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülke çapında 530.006 vaka bulunuyor. Şimdiye kadar 20.608 kişi de hayatını kaybetti.

Sadece Cumartesi günü 2.000'den fazla koronavirüs nedeniyle can kaybı yaşandı.

Şehirde yaşayan yazar ve nefes terapisti Hande Oynar ile New York'taki son durumu konuştuk.

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