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Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi

16.02.2020 20:19 | Son Güncelleme

Çin'den gelen son açıklamalar koronavirüs vakalarındaki artış hızının azaldığı yönünde. Ancak dünya genelinde risk devam ediyor. Bu virüse karşı ne gibi önlemler alınabilir? Yakalanma riski ve ölüm oranı nedir? Son koronavirüs salgınıyla ilgili 5 önemli bilgiyi derledik.

Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi

Çin, Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan koronavirüs vakalarının artış hızında yavaşlama olduğunu açıklamasına karşın dünya genelinde yarattığı risk sona ermiş değil.

Çin'de şu ana kadar 68 bin kişide bu virüs tespit edildi, 1665 kişi de hayatını kaybetti.

Hastalıkla ilgili bilinmesi gereken beş önemli bilgiyi derledik:

Yakalanma riski nedir?

Bu, her şeyden önce dünyanın neresinde yaşadığınıza bağlı olarak değişiyor.

Çin dışında da 30'a yakın ülkede, 500'den fazla kişide görüldü.

Tayvan, Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da şu ana kadar beş kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ayrıca uzmanlar, son dönemde seyahat edenlerin risk altında olabileceği ve maske takmak, elleri sık sık yıkamak gibi önlemler alınması gerektiği uyarısı yapıyor.

Çin de yayılmasını engellemek için virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bir dizi önlem aldı.

koronavirus

Yeni virüs ne kadar ölümcül?

Diğer salgınlarla kıyaslandığında ölüme yol açma oranı çok yüksek değil.

Örneğin, grip nedeniyle her yıl dünyada yarım milyon insan hayatını kaybediyor.

Son veriler, yeni koronavirüse yakalanan her 100 kişiden birinin öldüğünü gösteriyor.

Bu, 2003'te yakalanan her 10 kişiden birinin yaşamını yitirdiği SARS salgınından daha az ölümcül olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni koronavirüsün yol açtığı ölüm oranları salgının ilerlemesi halinde değişiklik gösterebilir.

Ne kadar bulaşıcı?

SARS salgını sırasında virüsü kapanlarda hastalık belirtileri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyordu.

Bu da, hastaların daha çabuk karantinaya alınmasını sağlıyordu.

Ama yeni koronavirüsün bulaşma davranışı farklı.

Çoğu kişide öksürük ve ateş gibi hafif belirtilerle ortaya çıkıyor.

Yani hemen hastaneye gitmeyi gerektirecek belirtiler olmayabiliyor.

Bu da tespit edilmeden virüsü yaymaya devam edebileceklerini gösteriyor.

koronavirus

Nasıl korunurum?

Şu anda virüs öksürük ve hapşırma yoluyla yayılıyor.

Henüz test aşamasına gelmiş başarılı bir aşı geliştirilmiş değil.

Doktorlar sık sık ellerin yıkanmasını öneriyor.

Uzmanlar, özellikle toplu taşıma, ofis ortamı gibi kalabalık yerlerde zaman geçirenlerin virüs kapma riskini azaltmak için kişisel hijyene ayrıca önem göstermesi gerektiğini vurguluyor.

Maske takmalı mıyım?

Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte artan talep nedeniyle dünyadaki maske stokları bitme noktasına geldi.

Ancak maskenin etkisi tartışmalı konulardan biri.

Çoğu yüz maskesi virüsten tam korunmayı sağlamıyor.

Ama virüsü taşıyan kişinin maske takması bulaşma riskini azaltabiliyor.

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