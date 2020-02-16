Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi

Çin, Covid-19 adı verilen hastalığa neden olan koronavirüs vakalarının artış hızında yavaşlama olduğunu açıklamasına karşın dünya genelinde yarattığı risk sona ermiş değil.

Çin'de şu ana kadar 68 bin kişide bu virüs tespit edildi, 1665 kişi de hayatını kaybetti.

Hastalıkla ilgili bilinmesi gereken beş önemli bilgiyi derledik:

Yakalanma riski nedir?

Bu, her şeyden önce dünyanın neresinde yaşadığınıza bağlı olarak değişiyor.

Çin dışında da 30'a yakın ülkede, 500'den fazla kişide görüldü.

Tayvan, Fransa, Hong Kong, Filipinler ve Japonya'da şu ana kadar beş kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ayrıca uzmanlar, son dönemde seyahat edenlerin risk altında olabileceği ve maske takmak, elleri sık sık yıkamak gibi önlemler alınması gerektiği uyarısı yapıyor.

Çin de yayılmasını engellemek için virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bir dizi önlem aldı.

Yeni virüs ne kadar ölümcül?

Diğer salgınlarla kıyaslandığında ölüme yol açma oranı çok yüksek değil.

Örneğin, grip nedeniyle her yıl dünyada yarım milyon insan hayatını kaybediyor.

Son veriler, yeni koronavirüse yakalanan her 100 kişiden birinin öldüğünü gösteriyor.