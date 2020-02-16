Koronavirüs hakkında 5 önemli bilgi

Bu, 2003'te yakalanan her 10 kişiden birinin yaşamını yitirdiği SARS salgınından daha az ölümcül olduğunu ortaya koyuyor. Yeni koronavirüsün yol açtığı ölüm oranları salgının ilerlemesi halinde değişiklik gösterebilir. SARS salgını sırasında virüsü kapanlarda hastalık belirtileri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyordu. Bu da, hastaların daha çabuk karantinaya alınmasını sağlıyordu. Ama yeni koronavirüsün bulaşma davranışı farklı. Çoğu kişide öksürük ve ateş gibi hafif belirtilerle ortaya çıkıyor. Yani hemen hastaneye gitmeyi gerektirecek belirtiler olmayabiliyor. Bu da tespit edilmeden virüsü yaymaya devam edebileceklerini gösteriyor. Şu anda virüs öksürük ve hapşırma yoluyla yayılıyor. Henüz test aşamasına gelmiş başarılı bir aşı geliştirilmiş değil. Doktorlar sık sık ellerin yıkanmasını öneriyor. Uzmanlar, özellikle toplu taşıma, ofis ortamı gibi kalabalık yerlerde zaman geçirenlerin virüs kapma riskini azaltmak için kişisel hijyene ayrıca önem göstermesi gerektiğini vurguluyor. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte artan talep nedeniyle dünyadaki maske stokları bitme noktasına geldi. Ancak maskenin etkisi tartışmalı konulardan biri. Çoğu yüz maskesi virüsten tam korunmayı sağlamıyor. Ama virüsü taşıyan kişinin maske takması bulaşma riskini azaltabiliyor.
Ne kadar bulaşıcı?
Nasıl korunurum?
Maske takmalı mıyım?
Bu, 2003'te yakalanan her 10 kişiden birinin yaşamını yitirdiği SARS salgınından daha az ölümcül olduğunu ortaya koyuyor.
Yeni koronavirüsün yol açtığı ölüm oranları salgının ilerlemesi halinde değişiklik gösterebilir.
SARS salgını sırasında virüsü kapanlarda hastalık belirtileri çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyordu.
Bu da, hastaların daha çabuk karantinaya alınmasını sağlıyordu.
Ama yeni koronavirüsün bulaşma davranışı farklı.
Çoğu kişide öksürük ve ateş gibi hafif belirtilerle ortaya çıkıyor.
Yani hemen hastaneye gitmeyi gerektirecek belirtiler olmayabiliyor.
Bu da tespit edilmeden virüsü yaymaya devam edebileceklerini gösteriyor.
Şu anda virüs öksürük ve hapşırma yoluyla yayılıyor.
Henüz test aşamasına gelmiş başarılı bir aşı geliştirilmiş değil.
Doktorlar sık sık ellerin yıkanmasını öneriyor.
Uzmanlar, özellikle toplu taşıma, ofis ortamı gibi kalabalık yerlerde zaman geçirenlerin virüs kapma riskini azaltmak için kişisel hijyene ayrıca önem göstermesi gerektiğini vurguluyor.
Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte artan talep nedeniyle dünyadaki maske stokları bitme noktasına geldi.
Ancak maskenin etkisi tartışmalı konulardan biri.
Çoğu yüz maskesi virüsten tam korunmayı sağlamıyor.
Ama virüsü taşıyan kişinin maske takması bulaşma riskini azaltabiliyor.
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