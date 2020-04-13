Koronavirüs: Hangi Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı?

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ise Avrupa'da durumun "hâlâ kaygı verici" olduğunu söyleyerek "Sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.

Oxford Üniversitesi Said İşletme Fakültesi'nden küresel sağlık uzmanı Dr. Peter Drobac, bu ülkelerin deneyimlerinin, krizden güvenli bir şekilde çıkmaya çalışan diğer ülkelerin stratejilerine ışık tutabileceğini söyledi.

Bazı Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını devam ederken hayatın normale dönmesi için haftalardır uyguladıkları sınırlamaları aşamalı olarak kaldırmaya başladı.

Çin'deki salgınla ilgili olarak yapılan ve tıp dergisi Lancet'ta yayımlanan bir araştırmada küresel çapta sınırlamaların bir aşı geliştirilinceye kadar devam ettirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Çekya, Avusturya, Danimarka ve Norveç, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıyor.

Üç kriter

Dr. Drobac'a göre bu ülkelerin ortak özelliği salgının hemen başlangıcında katı sosyal izolasyon önlemlerini hayata geçirmiş ve test kapasitelerini artırmış olmaları.

Drobac, "Bu ülkeler proaktif önlemler uyguladılar ve enfeksiyonda zirve noktasını aştılar. Bu ülkelerde ölü sayıları binlerle değil, onlar ve yüzlerle ifade ediliyor. Bu açıdan kararları, makul ve akılcı. Yeni vakalara göre yönlerini belirleyebilecekler ve vaka sayısında artış görülmesi halinde tekrar sınırlamaları geri getirebilecekler" dedi.

Dr. Drobac'a göre diğer ülkelerin de bu dört ülkenin izinden gidebilmesi için üç ana kriteri yerine getirmesi gerekiyor ve bu kriterleri şöyle sıralıyor:

Vaka artış eğrisinin aşağı doğru bir seyir izlemeye başlaması

Sağlık sistemlerinin acil hastane inşaatı gibi olağanüstü önlemlere başvurmaya gerek kalmadan vakalarla baş edebilecek kapasitede olmaları

Kitlesel testlerle hastaların diğer kişilere virüsü yaymadan tespit edilip izole edilmelerini sağlamak

'Danimarka hızlı davrandı'

Danimarka Hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan'da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek.