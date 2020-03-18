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Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süreyle yaşayabiliyor?

18.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Alerji ve Enfekte Hastalık Enstitüsü’nden uzmanlar koronavirüs salgınına neden olan COVID-19 virüsünün dış yüzeylerdeki yaşama süresine ilişkin bir araştırma yaptılar.

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süreyle yaşayabiliyor?

Araştırma virüsün havada ve çeşitli zeminler üzerinde ne kadar süre etkili olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Söz konusu araştırma New England Journal of Medicine adlı bilimsel yayında yer aldı.

Yapılan testlere göre, hastalık bulunan bir kişinin hapşırması veya öksürmesi sonucu ortaya çıkan virüs içeren damlacıklar, havada 3 saat boyunca yaşamaya devam edebiliyor. Ancak buna karşın havada kalan virüslerin, 66 dakika içerisinde fonksiyonlarını yitirdikleri ortaya çıktı.

Uzmanlar buna göre 1 saat 6 dakika sonra virüs partiküllerinin aktif olamadıklarını ancak yüzde 25’inin halen yaşamaya devam ettiğini tespit ettiler. 3 saatlik sürenin sonunda yaşamaya devam edebilen virüs sayısı yüzde 12,5’e düşüyor

Virüsün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 3 gün süreyle canlı kalabildikleri tespit edildi. Karton yüzeylerde de virüs 24 saat süreyle aktif kalabiliyor. Bakır yüzeylerdeyse 4 saat canlı kalabiliyor.

Virüsün paslanmaz çelik yüzeylerde 5 saat 38 dakika sonra yarısının aktif olma yeteneğini kaybettikleri ortaya çıktı. Plastik yüzeylerde de virüsün yarılanma ömrünün 6 saat 49 dakika olduğu belirlendi.

Virüs en kısa sürede bakır üzerinde fonksiyonlarını kaybediyor. Uzmanlar bu sürenin de 46 dakika olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs yüzey

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