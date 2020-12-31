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Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

31.12.2020 13:33 | Son Güncelleme:
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'Bir bit artık' denilen 2020’nin nihayet son günündeyiz. Koronavirüs salgınıyla sarsılan dünyanın 2020’de yaşadığı tek felaket maalesef bu olmadı. 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler arasında sadece koronavirüs yok.

Dünyanın üzerine kâbus gibi çöken koronavirüs salgını 2020’nin en çarpıcı gündemi oldu. Umut veren aşıların gelmesiyle koronavirüs salgını hafiflemeye başlasa da uzun yıllar boyunca unutulmayacak trajedilere neden oldu. 2020’yi çekilmez kılan tek felaket maalesef koronavirüs olmadı. Bu sene ülkemizde de yaşanan depremler, yanardağ patlamaları, milyonlarca hayvanın canını kaybetmesine neden olan yangınlarla anılacak.

DEPREMLER, KASIRGALAR VE YANGINLAR...

Elazığ ve İzmir depremiyle içimiz kan ağlarken, Avustralya’da başlayan, milyonlarca hayvanın ölümüne neden olan ve dünyanın ekosistemini altüst eden yangınlarda gözyaşlarımızı tutamadık. 5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray karayolundaki bir minibüsün üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi kurtarmak için birçok ekip ve vatandaş yardıma geldi. Ancak arama kurtarma çalışmaları esnasında düşen ikinci çığda 11 asker, 2 itfaiye eri ve 9 korucunun aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

1.25 MİLYAR HAYVAN CAN VERDİ

Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan can verdi. Bunun yanı sıra 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları sonucunda 2000’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Kaliforniya yangınlarında 4 milyon dönüm arazi kül olurken, Endonezya'da ise son 13 yılın en büyük sel felaketi yaşandı. Filipinler ve İtalya yanardağ patlamalarıyla sarsılırken, Orta Amerika’yı kasırgalar yıktı geçti.

2020'de yaşanan felaketler

Alaska, 22 Temmuz: 7.8 büyüklüğünde deprem

Alaska, 22 Temmuz: 7.8 büyüklüğünde deprem

Avustralya: 1,25 milyardan fazla fazla hayvan can verdi

Avustralya: 1,25 milyardan fazla fazla hayvan can verdi

Kaliforniya: Bu sene içerisinde 9.639’dan fazla yangın vakası yaşandı

Kaliforniya: Bu sene içerisinde 9.639’dan fazla yangın vakası yaşandı

Elâzığ, 24 Ocak: 6.7’lik deprem sonrasında toplam 41 can kaybı yaşandı

Elâzığ, 24 Ocak: 6.7’lik deprem sonrasında toplam 41 can kaybı yaşandı

Endonezya, 1 Ocak: Son 13 yılın en büyük sel felaketi yaşandı

Endonezya, 1 Ocak: Son 13 yılın en büyük sel felaketi yaşandı

Sicilya Adası, 14 Aralık: Avrupa’nın en aktif volkanı Etna Yanardağı tekrar faaliyete geçti

Sicilya Adası, 14 Aralık: Avrupa’nın en aktif volkanı Etna Yanardağı tekrar faaliyete geçti

Filipinler, 12 Ocak: Taal Yanardağı’nın patlaması yüzünden 82 bin kişi tahliye edildi

Filipinler, 12 Ocak: Taal Yanardağı’nın patlaması yüzünden 82 bin kişi tahliye edildi

Orta Amerika, 13 Kasım: Iota Kasırgası sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi

Orta Amerika, 13 Kasım: Iota Kasırgası sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi

İzmir, 30 Ekim: 6.9 şiddetindeki deprem sonucunda 116 kişi hayatını kaybetti,1034 kişi yaralandı

İzmir, 30 Ekim: 6.9 şiddetindeki deprem sonucunda 116 kişi hayatını kaybetti,1034 kişi yaralandı

Karayip Denizi, 28 Ocak: 7.7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi

Karayip Denizi, 28 Ocak: 7.7 büyüklüğündeki deprem, Küba, Jamaika ve Cayman Adaları'nda hissedildi

Meksika, 23 Haziran: 7.5 büyüklüğündeki Oaxaca depremi 7 can aldı

Meksika, 23 Haziran: 7.5 büyüklüğündeki Oaxaca depremi 7 can aldı

Orta Amerika, 31 Ekim: Eta Kasırgası sebebiyle Guatemala başta olmak üzere 4 ülkede toplam can kaybı 200’ü buldu

Orta Amerika, 31 Ekim: Eta Kasırgası sebebiyle Guatemala başta olmak üzere 4 ülkede toplam can kaybı 200’ü buldu

İtalya, 16 Kasım: Stromboli Yanardağı'nda patlama oldu

İtalya, 16 Kasım: Stromboli Yanardağı'nda patlama oldu

Van, 5 Şubat: Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybettiler

Van, 5 Şubat: Çığ altında kalanları kurtarmaya çalışırken hayatlarını kaybettiler

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