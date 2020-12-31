Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Dünyanın üzerine kâbus gibi çöken koronavirüs salgını 2020’nin en çarpıcı gündemi oldu. Umut veren aşıların gelmesiyle koronavirüs salgını hafiflemeye başlasa da uzun yıllar boyunca unutulmayacak trajedilere neden oldu. 2020’yi çekilmez kılan tek felaket maalesef koronavirüs olmadı. Bu sene ülkemizde de yaşanan depremler, yanardağ patlamaları, milyonlarca hayvanın canını kaybetmesine neden olan yangınlarla anılacak.

DEPREMLER, KASIRGALAR VE YANGINLAR...

Elazığ ve İzmir depremiyle içimiz kan ağlarken, Avustralya’da başlayan, milyonlarca hayvanın ölümüne neden olan ve dünyanın ekosistemini altüst eden yangınlarda gözyaşlarımızı tutamadık. 5 Şubat tarihinde Van-Bahçesaray karayolundaki bir minibüsün üzerine çığ düştü. Çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi kurtarmak için birçok ekip ve vatandaş yardıma geldi. Ancak arama kurtarma çalışmaları esnasında düşen ikinci çığda 11 asker, 2 itfaiye eri ve 9 korucunun aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

1.25 MİLYAR HAYVAN CAN VERDİ

Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1.25 milyar hayvan can verdi. Bunun yanı sıra 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları sonucunda 2000’den fazla ev kullanılamaz hale geldi. Kaliforniya yangınlarında 4 milyon dönüm arazi kül olurken, Endonezya'da ise son 13 yılın en büyük sel felaketi yaşandı. Filipinler ve İtalya yanardağ patlamalarıyla sarsılırken, Orta Amerika’yı kasırgalar yıktı geçti.