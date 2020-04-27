Koronavirüs haricinde Ortadoğu'da hangi gelişmeler yaşandı?

Koronavirüs salgını sürerken, dünyanın pek çok yerinde başka siyasi gelişmeler de yaşandı. Kaçırmış olabileceğinizi düşündüğümüz Ortadoğu'daki gelişmeleri derledik. Tahran ve Washington tekrar karşı karşıya geldi Tahran ve Washington arasında on yıllardır süren, ABD'nin P5+1 ile İran arasında yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ardından üst düzey askeri yetkili Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle derinleşen kriz, koronavirüs salgını sürecinde de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Basra Körfezi'nde yaşanan yeni bir gerilimin ardından, "Amerikan ordusunda ABD gemilerini denizde taciz eden bütün İran botlarının vurulması ve yok edilmesi emri verdiğini" açıkladı. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1252932181447630848 İran Devrim Muhafızları'nın cevabı, "Kararlı bir yanıtla karşılık veririz" oldu. Trump'ın açıklaması, İran'ın İslam Devrimi Muhafızları'na ait sürat botlarının Kuveyt yakınlarında tatbikat yaparken, ABD savaş gemilerine çok yaklaştığına dair haberlerin ardından geldi. Amerikan ordusu, bu iddialarını destekleyen görüntüler paylaştı.

İran Devrim Muhafızları ise olaydan "profesyonel olmayan provokatif eylemlerde bulunduğunu" ve "uyarılara kayıtsız kaldığını" söylediği ABD'yi sorumlu tuttu; ancak bu iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı. Tahran ay başında Amerikan gemilerinin bir İran gemisinin önünü kestiğini savunmuştu, bunun üzerinde Devrim Muhafızları Körfez'de devriye faaliyetlerinin artırıldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter paylaşımıyla Trump'a seslendi, "Bütün yapman gereken başka ülkelerin işlerine karışmayı bırakmak, özellikle de benimkine" dedi. Rusya da ABD'ye İran'a yönelik tehditlerine son vermesi ve Basra Körfezi'nde sükunetin sağlanması çağrısı yaptı. İran cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla da sınırlı değil. İran-ABD krizinin bitmediğini gösteren beş neden İran Devrim Muhafızları 22 Nisan'da ülkenin ilk askeri uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğunu açıkladı. Tahran koronavirüsle mücadelesini olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle, uyguladığı yaptırımlardan ötürü Washington'a hesap sorulması çağrısı da yaptı.

Ancak bunun yerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin tek taraflı çekildiği İran ile varılan 2015 nükleer anlaşmasında kendisini taraf ilan edeceğini açıkladı. Washington böylece Ekim ayında sona erecek olan İran'a yönelik yaptırımların süresinin uzatılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne baskı uygulamayı planlıyor. İsrail'de koalisyon hükümeti kuruldu, Netanyahu eleştiri yağmuru altında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile siyasi rakibi ve merkez sol ittifakı Mavi ve Beyaz'ın lideri Benny Gantz, 20 Nisan'da koronavirüs acil hükümeti kurmak üzere anlaşmaya imza attılar. Anlaşmaya göre, iki siyasetçi dönüşümlü olarak başbakanlık koltuğuna oturacak. İlk olarak Netanyahu göreve başlayacak. Hükümet, ülkede sonuçsuz kalan art arda üç seçimin ve bir yıl süren siyasi belirsizliğin ardından geliyor. Ancak yeni koalisyon hükümetinin Başbakan Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk davalarından kaçma olanağı ve aşırı yetki verdiğini düşünen binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Binyamin Netanyahu - İsrail Başbakanı neden dokunulmazlık istiyor? Tel Aviv'de Rabin Meydanı'nda toplanan eylemciler, protesto sırasında maske taktı ve aralarındaki ikişer metrelik mesafeyi korumaya çalıştı.