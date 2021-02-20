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Koronavirüs haritası: Dünyada Covid ölümleri 2,4 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

20.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs haritası: Dünyada Covid ölümleri 2,4 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Çin'in Wuhan kentinde 2019'un Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini artırarak göstermeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 108 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 16 Şubat 2021 itibarıyla 2 milyon 400 bini aştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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