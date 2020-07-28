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Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 16,2 milyonu geçti, ülkelerde son durum ne?

28.07.2020 08:49 | Son Güncelleme

Dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 16,2 milyonu geçti. BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 16,2 milyonu geçti, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Temmuz ayının sonuna yaklaşılırken dünyada koronavirüs vaka sayısı 16,2 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 648 bini aştı.

Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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