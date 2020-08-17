Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 20 milyonu geçti, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada Ağustos ayında koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 736 bini aştı.

Birçok ülkede uygulanan kısıtlamalar gevşetilirken ABD, Brezilya ve Hindistan gibi bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış sürüyor.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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