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Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 25,7 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

06.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 25,7 milyonu aştı. BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 25,7 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada Eylül ayında koronavirüs vaka sayısı 25,7 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı da 857 bini aştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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