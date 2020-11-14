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Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 52 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

14.11.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 52 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 1 milyon 255 bini geçti. BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 52 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 Kasım 2020 itibarıyla 1 milyon 300 bine yaklaştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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