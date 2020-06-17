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Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 8 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

17.06.2020 18:55 | Son Güncelleme

Dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 430 bini aştı. BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Koronavirüs haritası: Dünyada vaka sayısı 8 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok yerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs kaynaklı Covid-19 hastalarının sayısındaki artış hızı yavaşlamış olsa da, alınan önlemler birçok yerde sürüyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

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Koronavirüs

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