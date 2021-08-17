Koronavirüs haritası: İllere göre en yüksek vaka sayısı nerede?

31 Temmuz-6 Ağustos arasında haftalık vaka sayısı Türkiye'nin en büyük üç ilinde de arttı. 27 Temmuz'dan bu yana 20 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayıları ise 14 Ağustos'ta ilk kez 20 binin altına indi.

Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz-6 Ağustos döneminde illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, Türkiye'nin en büyük üç ilinde de arttı ve her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerin Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olduğunu açıkladı.

Koca, vaka sayılarının en çok arttıği illerle ilgili bir de grafik paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1425806211195314182

24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 1139.64 olurken, 31 Temmuz-6 Ağustos döneminde bu sayı 974.40 olarak kayda geçti.

Siirt yine çok çok vakanın görüldüğü il oldu.

Açıklanan son verilere göre 100 bin kişiye oranla, vaka sayıları en yüksek iller şunlar:

Siirt: 974,40

Diyarbakır: 786,29

Bingöl: 618,02

Batman: 557,11

Bitlis: 524,39

Günlük vaka sayıları 27 Temmuz'dan bu yana günlük 20 binin üzerinde seyrediyordu. 14 Ağustos günü Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti.

16 Ağustos günü ise vakalardaki düşüş eğilimi sürerken, 18 bin 163 yeni vaka açıklandı, 165 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti.

Türkiye'de 14 Ağustos'a kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi.

Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçilmişti.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başlamış ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırılmıştı.