Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, risk haritasında son durum ne?

10-16 Nisan haftasında en yüksek vaka sayısına sahip il Çanakkale olurken, İstanbul ikinci sırada. Çanakkale'de bu hafta vaka sayısı 100 bin kişide 962,98'e yükseldi; İstanbul'da 920,57 oldu.

Türkiye 12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçerken, Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı.

18 Nisan tarihli Covid-19 hasta tablosuna göre de Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 301 bin 243 kişiye test yapılırken 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:

Çanakkale: 962,98 İstanbul: 920,57 Yalova: 838,25 Kırklareli: 830,44 Tekirdağ: 747,13

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise önemli bir değişiklik olmadı. Bu iller şöyle sıralanıyor:

Şırnak: 47,60 Siirt: 83,97 Van: 89,01 Şanlıurfa: 91,01 Hakkari: 91,26 Mardin: 93,83

Risk haritasında son durum

Sağlık Bakanlığı, risk haritasında ise bir değişiklik yapmadı. Halen 20-26 Mart haftasına ait risk haritası güncelliğin koruyor.

Risk haritasındaki kategorilerin tespitinde yalnız haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.

En güncel risk haritasında, 58 il çok yüksek, 12 il yüksek, 10 il orta ve yalnızca tek bir il düşük risk kategorisinde bulunuyor.

Risk haritasında, çok yüksek riskli iller "kırmızı", yüksek riskli iller "turuncu", orta riskliler "sarı" ve düşük riskli kategorisi de "mavi" renk ile gösteriliyor.

En güncel haritada mavi renkle gösterilen tek düşük riskli il Şırnak.