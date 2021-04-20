HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, risk haritasında son durum ne?

Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, risk haritasında son durum ne?

20.04.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Nisan haftasına ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bu verilere göre, Çanakkale 962'yi geçen vaka sayısıyla birinci sıraya yükseldi. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok ilk beş il Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ oldu.

Koronavirüs haritası: İllere göre vaka sayısı kaç, risk haritasında son durum ne?

Sağlık Bakanlığı'na ait Covid bilgilendirme sitesinde, 10-16 Nisan dönemine ait 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayıları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı." ifadelerine yer verdi:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1383812178700947462?s=20

18 Nisan tarihli Covid-19 hasta tablosuna göre de Türkiye'de son 24 saatte 318 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 301 bin 243 kişiye test yapılırken 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye 12 Nisan'da açıklanan kararlarla Ramazan ayı boyunca "kısmi kapanmaya" geçerken, Mart ayı başından bu yana açıklanan risk haritasında ise bir değişiklik yapılmadı. Kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" iller kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına başlanmıştı.

En yüksek vaka sayısı Çanakkale'de

10-16 Nisan haftasında en yüksek vaka sayısına sahip il Çanakkale olurken, İstanbul ikinci sırada. Çanakkale'de bu hafta vaka sayısı 100 bin kişide 962,98'e yükseldi; İstanbul'da 920,57 oldu.

En yüksek vaka sayısına sahip iller şöyle:

  1. Çanakkale: 962,98
  2. İstanbul: 920,57
  3. Yalova: 838,25
  4. Kırklareli: 830,44
  5. Tekirdağ: 747,13

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı oranının en düşük olduğu iller sıralamasında ise önemli bir değişiklik olmadı. Bu iller şöyle sıralanıyor:

  1. Şırnak: 47,60
  2. Siirt: 83,97
  3. Van: 89,01
  4. Şanlıurfa: 91,01
  5. Hakkari: 91,26
  6. Mardin: 93,83

Risk haritasında son durum

Sağlık Bakanlığı, risk haritasında ise bir değişiklik yapmadı. Halen 20-26 Mart haftasına ait risk haritası güncelliğin koruyor.

Risk haritasındaki kategorilerin tespitinde yalnız haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.

En güncel risk haritasında, 58 il çok yüksek, 12 il yüksek, 10 il orta ve yalnızca tek bir il düşük risk kategorisinde bulunuyor.

Risk haritasında, çok yüksek riskli iller "kırmızı", yüksek riskli iller "turuncu", orta riskliler "sarı" ve düşük riskli kategorisi de "mavi" renk ile gösteriliyor.

En güncel haritada mavi renkle gösterilen tek düşük riskli il Şırnak.

Orta riskli (sarı): Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

Yüksek riskli (turuncu): Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ve Manisa.

Çok yüksek riskli (kırmızı): Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Ülkede 104 kişide 'çift mutant' görüldüÜlkede 104 kişide 'çift mutant' görüldü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

Bakan Koca yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 18 tane aşı çalışmamız var, bunlardan 7’si ümit verici

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 18 tane aşı çalışmamız var, bunlardan 7’si ümit verici

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail'e destek!

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.