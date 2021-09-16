Koronavirüs haritası: Nüfusa oranla vaka sayıları en yüksek iller hangileri?

4-10 Eylül haftasında kişi başına en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü iller Rize, Bayburt, Kayseri, Elazığ ve Trabzon oldu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı Ankara'da 282, İstanbul'da 183, İzmir'de 43 oldu. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il ise 488 ile Rize olmaya devam ediyor.

Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il ise 488 ile Rize olmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1438448895160369156

Açıklanan son verilere göre 100 bin kişiye oranla vaka sayıları 300'ün üzerinde olan illerin sayısı iki hafta içinde 7'den 14'e çıktı.

Rize 488

Bayburt 465

Kayseri 452

Elazığ 412

Trabzon 400

Konya 391

Aksaray 375

Kilis 366

Malatya 365

Sivas 349

Karabük 318

Erzincan 313

Niğde 306

Bingöl 300

28 Temmuz'dan itibaren 20 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, ay sonuna doğru inişe geçtikten sonra 31 Ağustos'tan itibaren yeniden 20 binin üzerine çıktı.

19 Ağustos'tan bu yana Covid kaynaklı can kaybı da 200'lerin üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de yapılan günlük koronavirüs test sayısı da 14 Eylül'de 334 bin 535 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

5 Eylül itibarıyla, 18 yaş üstü nüfusta birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı toplamı 96,7 milyonu geçti.

Yetişkin nüfusa yapılan birinci doz Covid aşısı Türkiye ortalaması yüzde 84'ü, ikinci doz ise yüzde 66'yı aştı.

Üçüncü doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 9,6 milyonu geçti.

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitim başlıyor ve eğitimde, şehirlerarası toplu taşımada ve kitlesel etkinliklerde PCR testi zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçilmişti.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başlamış ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırılmıştı.