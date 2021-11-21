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Koronavirüs haritası: Nüfusa oranla vaka sayıları en yüksek iller hangileri?

21.11.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6-11 Kasım haftasında kişi başına en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü iller Karabük, Yalova ve Ordu, Kocaeli ve Osmaniye oldu. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı Ankara'da 287, İstanbul'da 307, İzmir'de 69 oldu.

Koronavirüs haritası: Nüfusa oranla vaka sayıları en yüksek iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 6-11 Kasım haftasında kişi başına en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü iller Karabük, Yalova ve Ordu, Kocaeli ve Osmaniye oldu.

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61.

Covid tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1462353365736857602

Açıklanan son verilere göre 100 bin kişiye oranla vaka sayıları 400'ün üzerinde olan illerin sayısı 10 oldu:

  • Karabük
  • Yalova
  • Ordu
  • Kocaeli
  • Osmaniye
  • Zonguldak
  • Tokat
  • Kastamonu
  • Balıkesir
  • Düzce

pazarda alışveriş yapan kadınlar

28 Temmuz'dan itibaren 20 binin üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, ay sonuna doğru inişe geçtikten sonra 31 Ağustos'tan beri yeniden 20 binin üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de günlük Covid-19 vakaları. . .19 Ağustos'tan bu yana Covid kaynaklı can kaybı da 200'ler civarında seyrediyor.

grafik

Türkiye'de yapılan günlük koronavirüs test sayısı da Eylül'den beri 300 binin üzerinde.

Aşılama tablosuna göre, 21 Kasım itibarıyla 18 yaş üzeri nüfusta iki doz aşı olma oranı yüzde 80,61; ilk dozda ise bu oran yüzde 90,28.

3. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 11,9 milyona yaklaştı.

Türkiye'de günlük test miktarı. . .Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitim başladı ve eğitimde, şehirlerarası toplu taşımada ve kitlesel etkinliklerde PCR testi zorunluluğu getirildi.

Türkiye'de 17 Mayıs itibarıyla tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek, "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçilmişti.

Kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması 1 Haziran'da başlamış ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırılmıştı.

Koronavirüs

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