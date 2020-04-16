Koronavirüs haritasına bakarken dolandırılabilirsiniz!

Koronavirüs siber korsanları durdurmuyor. Daha önce sahte e-devlet uygulaması yaparak Türkiye'deki kullanıcıların paralarını göz koyan korsanlar bu kez çok daha farklı bir yöntem ile karşımıza çıktı. Bu yöntem öyle bir yöntem ki koronavirüsten daha tehlikeli desek yeri.

HACKERLAR KORONAVİRÜS HARİTALARINI HEDEF ALDI

Hackerların yeni dolandırıcılık yöntemi ESET'in Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından keşfedildi. Lukas Stefanko'nun tespitine göre her şeyin başında Cerberus olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım bir yazılım var. Cerberus, 'Coronavirüs Taşıyıcı Haritası', 'coronaharitası', 'coronaharitasicanli' gibi adlarla yer alan uygulamalara yerleştiriliyor ve insanlar haritalara bakarken arka planda onların bankacılık bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Peki Cerberus nasıl çalışıyor?

İŞTE BÖYLE DOLANDIRIYORLAR

Cerberus'un çalışma prensibi sahte e-devlet saldırısına oldukça benzer bir yapıda. Fakat bu kez hedefte koronavirüs hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler var. Bu kişilerin karşısına koronavirüs haritası uygulaması gibi linkler ve çeşitli reklamlar çıkartan korsanlar, kişileri kötü amaçlı yazılımın yüklü olduğu uygulamayı indirmek için Android mağazası Google Play'e yönlendiriyor. Her şeyden habersiz bir şekilde uygulamayı yükleyen kullanıcı, koronavirüs haritasına bakmak için uygulamayı açtığında izin ve yetki istekleri ile karşılaşıyor. Bu izin ve yetki istekleri arasındaki bir izin, her şeyi başlatıyor.