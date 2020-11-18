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Koronavirüs hastaları karantina hapishanelerinde açlıktan ölüyor

18.11.2020 15:43 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs hastaları karantina hapishanelerinde açlıktan ölüyor

Kuzey Kore’de karantina bölgelerine sürülen koronavirüs hastalarının tedavi edilmediği, aç bırakıldığı, soğuk ve ısıtmasız odalarda yerde yatmaya zorlandığı iddia ediliyor.

Kuzey Kore’de koronavirüs hastalarının açlıktan öldüğü ve karantina odalarında korkunç koşullarda acı çektiği iddia ediliyor.

Kuzey Kore’yle ilgili iddialara göre karantina tesislerine sürülen koronavirüs hastaları tedavi edilmiyor ve kötü koşullarda yaşamaya zorlanıyor.

Gelen haberlere göre karantinaya alınan Kuzey Korelilerin sayısındaki keskin artışın yanısıra, ateş gibi hafif semptomlarla gelen hastaların yetersiz beslenme nedeniyle hastalanarak öldüğü iddia ediliyor.

Ölen hastaların yakıldığı ve yakınlarına hiçbir açıklama yapılmadığı da iddialar arasında. Kim Jong-un’un acımasız yönetimi altındaki ülkede virüs olmadığı iddia edilirken, koronavirüs ve bulaşıcı hastalık gibi kelimelerin kullanılmasının ise yasaklandığı söyleniyor.

Bir sağlık çalışanı Pyongyang’da bir kadının ateşini ölçüyor.
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Karantina hücrelerinde kalanlar açlıktan ve ısıtıcı olmadığı için dayanılmaz soğuktan şikayet ediyor. Sıcak su olmadığı için kişisel hijyenin sağlanamadığını söyleyen hastalar yıkanamadığını söylüyor. Hastalara günde üç öğün yemek verilse de, bu yemekler tuzlu çorba ve mısır pirincinden oluşuyor. Kaynaklar hastaların açlıktan ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ediyor.

Sağlık çalışanları Pyongyang’da bir hastane odasını dezenfekte ediyor.
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Kuzey Kore ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ediyor.
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Haberleri ileten kaynaklar “Eğer ölürseniz cesediniz yakılıyor ve kalıntılarınız bir pakete konarak ailenize veriliyor. Bu kalıntıların gerçekten aile üyesine ait olup olmadığını teyit etmenin bir yolu yok” dedi.

Raporda ülkedeki dokuz adet bulunan tesiste karantinaya alınan insan sayısında artış olduğu belirtiliyor. Ayrıca Pyongyand’da vakalar bulunduğu, ancak Kuzey Kore’nin başkentte karantina tesisi kurmayı reddettiği de gelen haberler arasında. Pyongyang’daki hastaların bir adaya gönderildiği belirtiliyor. Daily NK’ya konuşan kaynak hastalara teşhis konumadını, sadece şiddetli semptonların olanların tedavi edildiğini söyledi. Doktorların koronavirüs ve bulaşıcı hastalık gibi kelimeler kullanmasının da yasak olduğu belirtildi. Yatak yetersizliği nedeniyle hastalar yerde yatmaya zorlanıyor.

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Raporda, otorite ve ekonomik güce sahip olan hastaların aileleri tarafından gönderilen yiyeceklere ulaşmak ve daha iyi muamele görmek için yöneticilere rüşvet verdiği belirtildi. Yayılımı durdurmak için tesislere ziyaretçi kabul edilmiyor ve hastaların ailelerine mektup göndermesine izin verilmiyor.

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