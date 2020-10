Koronavirüs hastaları kobay mı oldu?

"İnsan üzerinde deneme suçu"

Konuyu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği bir soru önergesiyle gündeme taşıyan Murat Emir, "Novel Treatment Approach to the Novel Coronavirus (Covid-19) with a New Inhaler Theaurapetic" başlıklı makalenin daha sonra yayımdan kaldırıldığını anladıklarını söyledi.

Soru önergesinde "İçeriği bilim dışı uygulamalarla dolu olan ve apar topar yayımdan kaldırılan bir makalede Sağlık Bakan Yardımcısı'nın imzasının bulunması utanç vericidir" ifadesini kullanan Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın böyle bir çalışmaya izin verip vermediğini açıklamasını istedi. Emir, YÖK’ün makalede imzası bulunanların tüm yazılarını incelemesini, Cumhuriyet Savcılığı’nın da konuyla ilgili adli soruşturma başlatması gerektiğini söyledi.

Emir, "Eğer böyle bir çalışma varsa bizim hastalarımız kobay olarak kullanılmış demektir, -insan üzerinde deneme suçu- oluşmuştur" diyor ve Şuayip Birinci ile makalede imzası bulunan diğer kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu gereğince işlem yapılması gerektiğini savundu.