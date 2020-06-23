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Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

DÜNYA HABERLERİ  | 23.06.2020 10:46 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomları arasında koku kaybı da yer alıyor. Bilim insanları virüsün neden böyle bir semptomun oraya çıkmasına neden olduğuna dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?

Koronavirüsün pek çok viral enfeksiyonlarda olduğu gibi koku kaybına yol açtığı uzun bir süredir biliniyordu. Bu duruma neyin neden olduğu ise bir süredir bilim dünyasının merceğindeydi.

Science Alert’ın Sage Journal’da yayınlanan bilimsel araştırmaya dayandırdığı haberine göre, koronavirüsün neden olduğu koku kaybı, diğer hastalıklardan farklı şekilde meydana geliyor.

Koronavirüsün üst solunum yolunu kaplayan hücrelerin yüzeylerinde bulunan ACE2 isimli proteinlere bağlandığını biliyoruz. Yapılan son araştırmaya göre, ACE2 koku alma nöronlarını destekleyen hücrelerde tespit edildi.

Araştırmaya göre bu durum bu hücrelerin bulunduğu bölgenin şişmesine neden olduğundan koku alma duyusu kayboluyor. Şişlik geçtikten yani ACE2 etkisini kaybettikten sonra ise koku alma duyusu geri geliyor.

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