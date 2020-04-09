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Koronavirüs hastalarına güven vermek için koruyucu kıyafetinin üzerine gülen fotoğrafını yapıştıran doktor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Amerikalı solunum terapisti Robertino, sağlık görevlilerinin giydiği koruyucu kıyafetlerin hastalar üzerinde olumsuz etki yarattığını düşünerek, koruyucu kıyafetlerin üzerine gülen fotoğrafını yapıştırdı.

Bütün zorluklara rağmen birçok doktor, hemşire ve sağlık personeli koronavirüs krizi sırasında herkesin güvende olduğundan emin olmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu kişilerden birisi de Robertino ismindeki solunum terapisti. Kendisi Amerika’nın San Diego şehrindeki Scripps Mercy Hastanesinde COVID-19 hastalarıyla ilgileniyor. Robertino bir gün acile girerken sağlık görevlilerinin giydiği baştan aşağı korunaklı kıyafetlerin hastaları kötü hissettirebileceğini düşündü. Sonuçta, maskeler yüzlerinde gülümsemeleri gizliyordu, bu zor zamanlarda hastaların gülümsemeye ihtiyaçları vardı.

Robertino Instagram hesabında şunları paylaştı:

Güven verici bir gülümseme, korkmuş bir hasta için büyük bir fark yaratıyor. Kabul edelim ki maske insanları dostane hatta bazı durumlarda insancıl göstermiyor. Bu da pozitifliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde iyi bir şey değil.

Robertino’nun aklına hem hastalarının gülümsediğini görebileceği hem de korunduğu bir fikir geldi. Robertino yüzünde güzel gülümsemesinin bulunduğu renkli bir fotoğrafını bastırıp, lamine ettirdi bunu da koruyucu kıyafetinin üstüne yapıştırdı.

DOKTORLARIN HEPSİ YAPMAYA BAŞLADI

Doktorlar ve hastalar arasında ilişki kurma ve her ikisinde de kaygı hafifletme yöntemi olarak gülümsemek inanılmaz derecede önemlidir. Robertino’nun hareketinden ilham alan diğer doktorlar da aynı şeyi uyguladı ve fotoğraflarını Robertino ile paylaştı.

Diğer bir seçenekleri de yüzlerini gösteren farklı bir koruyucu kıyafet giymek ancak bu seçenek her zaman mümkün olamayabiliyor.

Robertino’dan esinlenen başka bir doktor olan Derek, paylaştığı instagram postunda bu fikri internette gördüğünü ve bu stresli dönemde hastalarına mutluluk getirecek bir fikir olduğunu düşündüğünü anlattı. Ayrıca insanlar için çabalayan bütün sağlık çalışanlarına ve zorluklara rağmen evde kalan herkese teşekkür etti.


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Anahtar Kelimeler:
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