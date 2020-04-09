Koronavirüs hastalarına güven vermek için koruyucu kıyafetinin üzerine gülen fotoğrafını yapıştıran doktor

Bütün zorluklara rağmen birçok doktor, hemşire ve sağlık personeli koronavirüs krizi sırasında herkesin güvende olduğundan emin olmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu kişilerden birisi de Robertino ismindeki solunum terapisti. Kendisi Amerika’nın San Diego şehrindeki Scripps Mercy Hastanesinde COVID-19 hastalarıyla ilgileniyor. Robertino bir gün acile girerken sağlık görevlilerinin giydiği baştan aşağı korunaklı kıyafetlerin hastaları kötü hissettirebileceğini düşündü. Sonuçta, maskeler yüzlerinde gülümsemeleri gizliyordu, bu zor zamanlarda hastaların gülümsemeye ihtiyaçları vardı.

Robertino Instagram hesabında şunları paylaştı:

Güven verici bir gülümseme, korkmuş bir hasta için büyük bir fark yaratıyor. Kabul edelim ki maske insanları dostane hatta bazı durumlarda insancıl göstermiyor. Bu da pozitifliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde iyi bir şey değil.

Robertino’nun aklına hem hastalarının gülümsediğini görebileceği hem de korunduğu bir fikir geldi. Robertino yüzünde güzel gülümsemesinin bulunduğu renkli bir fotoğrafını bastırıp, lamine ettirdi bunu da koruyucu kıyafetinin üstüne yapıştırdı.

DOKTORLARIN HEPSİ YAPMAYA BAŞLADI

Doktorlar ve hastalar arasında ilişki kurma ve her ikisinde de kaygı hafifletme yöntemi olarak gülümsemek inanılmaz derecede önemlidir. Robertino’nun hareketinden ilham alan diğer doktorlar da aynı şeyi uyguladı ve fotoğraflarını Robertino ile paylaştı.