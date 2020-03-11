Koronavirüs hastalarına hastanelerde nasıl tedavi ediliyor?

COVID-19 adıyla bilinen koronavirüsünün özellikle 60 yaş üstü kesim, bağışıklık sistemi zayıf olan, kalp ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler için ciddi risk teşkil ettiğine dikkat çekiliyor. Koronavirüsüne karşı geliştirilmiş bir aşı henüz yok. Bunun için Çin ve ABD dahil olmak üzere çok sayıda ülke çalışma yürütüyor. Korona hastalığının bir tedavisi de bulunmuyor.

SARS ve MERS gibi 2003 ve 2012 yıllarında ortaya çıkan diğer virüslere karşı hala aşı geliştirilemediği göz önünde bulundurulursa, uzmanlar koronavirüsüne karşı aşı geliştirilmesinin de uzun zaman alacağına dikkat çekiyor. Aşının insanlara uygulanması için Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanması, ABD’de kullanılması için de Federal İlaç Dairesi’nin (FDA) onay vermesi gerekiyor.

KARANTİNA, SOLUNUM DESTEĞİ VE OKSİJEN

Peki dünyada vaka sayısının her geçen gün arttığı koronavirüsü teşhisi konulan hastalara başvurdukları hastane ve kliniklerde nasıl bir prosedür uygulanıyor? Korona hastaları hastanelere başvdurduklarında hangi belirtileri gösteriyor? Bu belirtiler hastanın yaşına ve sahip olduğu kronik hastalıklara göre nasıl değişiyor?