HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor

Koronavirüs hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada, koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi. Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi. Çalışmada teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

Koronavirüs hastalarında teşhisten aylar sonra bile bazı semptomlar görülebiliyor

İngiliz Oxford Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.

Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi.

Çalışmada, taburcu edilen hastaların büyük kısmında nefes darlığı, yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların görüldüğü belirtilerek, teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

Bu hastaların bazı organlarında anomalilerin saptandığını ifade eden uzmanlar, uzun süreli iltihaplanmanın bu duruma yol açmış olabileceğini kaydetti.

Teşhis konduktan 3 ay sonra bile hastaların yüzde 60'ının akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü bilgisine yer verilen araştırmada, rahatsızlığı atlatanların yüzde 30'unun böbreğinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde bazı hasarların tespit edildiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Diğer Haberler
Amerikan seçimlerini kim kazanacak? Trump mı kazanır Biden mı? ABD başkanlık seçimleri son durum
ABD seçimlerini Trump mı Biden mı kazanacak?
Çin’in 'süper zenginleri' koronavirüs krizinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleşti
Koronavirüs krizinde 1.5 trilyon dolar daha zenginleştiler
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Azerbaycan'da son durum! Füze sistemleri imha edildi!
Trump ve Biden karşılaşmasına yeni kurallar getirildi
Trump ve Biden karşılaşmasına yeni kurallar getirildi
Trump Sudan'ı terör listesinden çıkarıyor
Trump Sudan'ı terör listesinden çıkarıyor
ABD'den 6 Rus askeri istihbaratçıya siber saldırı suçlaması
Pompeo'dan Rusya'ya karşı çağrı: Bize katılmaya çağırıyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.