Koronavirüs hastalığını yenen Boris Johnson göreve dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson mesaiye dönmeye hazırlanıyor.

Telegraph gazetesinde yer alan bilgiye göre, son corona virüs testi negatif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü görevine dönecek.

27 MART'TA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten sonra kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, hastaneye kaldırılmıştı. İngiliz basınında, hastanede Johnson'a solunum tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı.

1 haftalık tedavisinin ardından Boris Johnson taburcu edildi. Taburcu edilmesinin ardından İngiltere Başbakanı, Twitter üzerinden yayımladığı video mesajında ulusal sağlık sistemine teşekkür etmişti.

Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab yaklaşık 10 gün öcne Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan son corona virüs test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.

