Koronavirüs: Hastanede tedavi olan hastaların akciğerindeki hasar 'haftalarca geçmiyor'

Avusturya'da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalanan ve hastanede tedavi edilmesi gereken hastalarda meydana gelen akciğer hasarının taburcu edildikten sonra bile haftalarca kalıcı olduğunu ortaya koydu.

İlk sonuçları yayımlanan araştırma kapsamında, Covid-19'u ağır geçiren ve tedavisine hastanede devam edilen hastaların iyileşme süreçleri incelendi.

Hastaların yüzde 88'inde taburcu olduktan altı hafta sonra çekilen akciğer tomografisinde hasarın devam ettiği görüldü ve buzlu cam görüntüsüne rastlandı. Hastaların yüzde 47'si nefes almakta zorlandığını söyledi.

Hastanedeki tedavi sürecinin tamamlanmasından 12 hafta sonra ise akciğer hasarı görülen hastaların oranı yüzde 56, nefes almakta zorlandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 39 oldu.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Innsbruck Üniversite Kliniği'nden Dr. Sabine Sahanic, "Covid-19'u atlatanlarda tedaviden haftalar sonra bile akciğer hasarının sürdüğü tespit edildi" dedi.

Bununla birlikte, hastaların iyileşme sürecinin devam ettiği ve durumlarının da zaman ilerledikçe iyiye gittiği görüldü.