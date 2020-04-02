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Koronavirüs hastaneye girmeden teşhis edilecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs şikayeti ile hastaneye başvuran kişilerin, diğer sağlık problemi olan hastalardan izole edilmesi için triaj çadırlar kuruldu. Virüsün yayılmasını önleme amaçlı oluşturulan bu çadırlar hastane bahçelerinde bulunuyor. Karar, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen kararla 81 ilde hayata geçirilmeye başlandı.

Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsün Türkiye’ye de gelmesiyle birlikte tedbirler tüm hızıyla alınmaya devam ediyor. Bursa’da da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.

Triaj çadırları ile ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı; daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.

TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri arttırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruz” dedi.

Bursa’da Korona virüsle mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, “Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İLK KONTROL ÇADIRLARDA

Çadırlarda sağlık personeli tarafından, vatandaşların başvuruları alınıp Korona virüs şüphesi bulunanların ilk değerlendirmeleri yapılıyor. Ön değerlendirmede hasta şüpheli görülürse hemen müdahale ediliyor ve tedavisi için gerekli birime sevk ediliyor. Bu sayede hastaneler için ekstra kapasite oluşturulurken pozitif teşhisi konulan kişilerin de virüsü diğer hastalara bulaştırmasının önüne geçiliyor. (İHA)

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