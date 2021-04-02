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  4. Koronavirüs hastası bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması 'pes' dedirtti

Koronavirüs hastası bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması 'pes' dedirtti

02.04.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de bir banka şubesine maaşını çekmeye gelen yaşlı adam, bankadan içeri girerken güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamasında Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam, “Bana kimse evden çıkamazsın demedi ki. Ben maaşımı almaya geldim bunda ne var” diyerek kendini savundu.

Koronavirüs hastası bankaya maaşını çekmeye geldi, savunması 'pes' dedirtti

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bulunan bir banka şubesine gelen 65 yaşındaki İsmail T.’nin bankaya girerken, banka güvenlik görevlisince HES kodu sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda İsmail T.’nin korona virüs hastası olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği ortaya çıktı.

Banka güvenlik görevlisince durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bankaya gelen sağlık ekipleri Covid-19 hastası İsmail T.’yi ambulans ile hastaneye götürdü.

Evde karantinada olması gerekirken bankaya maaşını almaya gelen Covid-19 hastası yaşlı adam ise “Bana kimse evden çıkamazsın demedi ki. Ben maaşımı almaya geldim bunda ne var” diyerek kendini savundu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Osmaniye
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