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  4. Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 18:45 | Son Güncelleme

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

DOKTORA SALDIRIP, YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN CAMLARINI KIRDILAR

Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI, 4 POLİS HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

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