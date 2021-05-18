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Koronavirüs hastası kadın yakılmaktan son anda kurtuldu

18.05.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir koronavirüs hastası kadın öldüğü düşüncesiyle son anda yakılmaktan kurtuldu. Ateşe atılacağı sırada gözlerini açan ve ağlamaya başlayan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık görevlileri tarafından öldüğü doğrulanan bir koronavirüs hastası, yakılmaya hazırlanmadan sadece birkaç dakika önce uyandı.

Hindistanlı Shakuntala Gaikwad adlı kadın 10 Mayıs'ta ambulansla hastaneye götürülürken baygınlık geçirdi. Hastanenin tüm koğuşlarının dolu olması nedeniyle ailesi tarafından eve gönderilen kadın, bilincini yitirince öldüğü düşünüldü.

YAŞLI KADIN YAKILMAK ÜZERE KREMATORYUMA GÖTÜRÜLDÜ

Ailesi kadının öldüğüne inanınca ve cenaze işlemlerine başladı. Ayinler düzenlendi ve yaşlı kadın ateşe atılmadan önce gözlerini açıp ağlamaya başladı.

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Kadın, Baramati şehrindeki bir hastanede tedavi altına alındı.

TOPLAM VAKA 24 MİLYONU AŞTI

Öte yandan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463 oldu. Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor. Ülkede 3 milyon 516 bin 997 hastanın tedavisi sürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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