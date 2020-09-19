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Koronavirüs hastası komşusunu ziyaret etti! Hem korona oldu hem de para cezası yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası komşusunu ziyarete giden kişi, hem aynı hastalığa yakalandı hem de kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası yedi.

Koronavirüs hastası komşusunu ziyaret etti! Hem korona oldu hem de para cezası yedi

İlçeye bağlı Akçay köyünde ikamet eden F.B, Kovid-19 testi pozitif olan E.A'ya "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından baş ağrısı, öksürük, halsizlik şikayetleri başlayan F.B, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

F.B'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme ve çalışmada, F.B'nin Kovid-19 teşhisi konulan komşusu E.A'yı ziyaret ettiği belirlendi.

E.A ve komşusu F.B'ye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. (AA)

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