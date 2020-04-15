Koronavirüs hastası olan büyükannelerine veda ettikleri videoyu TikTok’tan paylaştı

16 yaşındaki Francesca Onorato, Covid-19 tanısı konan büyükannesini tedbirler yüzünden ziyaret edemedi. Onorato ve ailesi duygusal bir telefon konuşmasıyla büyükannelerinin sesini son kez duydular. O anları videoya kaydeden genç kız, TikTok hesabından paylaştı. Onorato, insanların birer sayı olmadığını, pandeminin hayatları nasıl etkilediğini göstermek için videoyu paylaştığını belirtti. Duygusal video 14 milyon kez izlendi.

TikTok kullanıcısı genç kız, Covid-19 tanısı koyulan büyükannesinin diğer rahatsızlıklarından dolayı virüsle uzun süre mücadele edemeyeceğini düşünerek, bu görüşmeyi gerçekleştirmiş. Onorato, annesinin büyükannesine “Seni seviyorum anne, sen dünyanın en iyi annesisin ve hep öyle olacaksın. Seni seviyorum” dediğini belirtti.



"Annem, koronavirüs olan büyükanneme son kez vedasını ediyor."

Büyükanne ise kendisine verilen ilaçlardan dolayı telefondaki sözleri yanıtlayabilecek durumda değildi, ancak Onorato’ya göre büyükanneleri bu vedayı kalbinde hissetti.

@sinjinshairyballsack my grandma got coronavirus & is on her deathbed so we said goodbye one final time since we couldnt see her irl. ???????? ♬ original sound - sinjinshairyballsack

4 gün içinde video, 14 milyon kez izlendi ve binlerce baş sağlığı ve evde kal çağrısı içeren yorum aldı. Gelen yorumlar arasında 260 bin beğeni alan bir yorum “İnsanlar hayati olduğunu söyleyerek dışarı çıkıp Starbucks’a gidiyorlar. Bu şekilde ailelerini üzüyorlar” sözleriyle duygularını paylaştı.