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Koronavirüs hastası olan büyükannelerine veda ettikleri videoyu TikTok’tan paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Francesca Onorato, nisan ayının başlarında koronavirüs (Covid-19) tanısı konularak hastaneye kaldırılan büyükannelerine veda ettikleri videoyu sosyal medya platformu TikTok’tan paylaştı. Çok ses getiren video 14 milyon kez izlendi.

Koronavirüs hastası olan büyükannelerine veda ettikleri videoyu TikTok’tan paylaştı

16 yaşındaki Francesca Onorato, Covid-19 tanısı konan büyükannesini tedbirler yüzünden ziyaret edemedi. Onorato ve ailesi duygusal bir telefon konuşmasıyla büyükannelerinin sesini son kez duydular. O anları videoya kaydeden genç kız, TikTok hesabından paylaştı. Onorato, insanların birer sayı olmadığını, pandeminin hayatları nasıl etkilediğini göstermek için videoyu paylaştığını belirtti. Duygusal video 14 milyon kez izlendi.

TikTok kullanıcısı genç kız, Covid-19 tanısı koyulan büyükannesinin diğer rahatsızlıklarından dolayı virüsle uzun süre mücadele edemeyeceğini düşünerek, bu görüşmeyi gerçekleştirmiş. Onorato, annesinin büyükannesine “Seni seviyorum anne, sen dünyanın en iyi annesisin ve hep öyle olacaksın. Seni seviyorum” dediğini belirtti.

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"Annem, koronavirüs olan büyükanneme son kez vedasını ediyor."

Büyükanne ise kendisine verilen ilaçlardan dolayı telefondaki sözleri yanıtlayabilecek durumda değildi, ancak Onorato’ya göre büyükanneleri bu vedayı kalbinde hissetti.

@sinjinshairyballsack

my grandma got coronavirus & is on her deathbed so we said goodbye one final time since we couldnt see her irl. ????????

♬ original sound - sinjinshairyballsack

4 gün içinde video, 14 milyon kez izlendi ve binlerce baş sağlığı ve evde kal çağrısı içeren yorum aldı. Gelen yorumlar arasında 260 bin beğeni alan bir yorum “İnsanlar hayati olduğunu söyleyerek dışarı çıkıp Starbucks’a gidiyorlar. Bu şekilde ailelerini üzüyorlar” sözleriyle duygularını paylaştı.

Videoyu takipçileriyle paylaşma kararını “İnsanların bunun gerçek olduğunu bilmesini istedim” sözleriyle açıklayan Francesca, sözlerine “Televizyonda gördüğünüz rakamlar arasında ailenizden biri de olabilir. Eğer bu virüsten hızlıca kurtulmak istiyorsak herkes evde kalmalı” diye devam etti.

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Francesca’nın büyükannesi 9 Nisan’da hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı. Francesca büyükannesin hakkında “Büyükannem harika biriydi, beni her halimle kabul etmişti, çok kibar biriydi ve asla ailesini incitmedi. O tanıdığım en nazik ve dürüst insandı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19

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