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Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

17.10.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da bir hastada koronavirüs hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.

Koronavirüs hastasında hem Delta hem de Mu mutasyonu görüldü

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) ve mutasyonları ile mücadele devam ederken, Meksika’dan koronavirüs mutasyonlarına ilişkin korkutan bir açıklama geldi. Ülkenin Hidalgo eyaletinde bir kişide koronavirüsün hem Delta hem de Mu mutasyonu tespit edildi.

"MEKSİKA'DA ŞU ANA KADAR EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan çift mutasyon vakası Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı. Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana kadar eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi. Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin Covid-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Meksika
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