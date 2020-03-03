HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs havaların ısınmasıyla yok olacak!

Koronavirüs havaların ısınmasıyla yok olacak!

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Havanın ısınmasıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) enfeksiyon yayılma hızının giderek azalmasını beklediklerini söyleyen Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Dilek Çolak, ülkemizde koronavirüs vakasına rastlanmadığına dikkat çekti.

Koronavirüs havaların ısınmasıyla yok olacak!

Koronavirüsle ilgili merak edilenleri anlatan AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek Çolak, 2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün son verilere göre 64 ülkede tespit edildiğini söyledi. Prof. Dr. Dilek Çolak, Çin'de 2 bin 873 ölüm, diğer ülkelerde ise toplamda 104 ölüm olduğunu belirtti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Çolak, Türkiye'de koronavirüslü pozitif bir vaka olmadığını vurguladı. Virüsün belirtilerini anlatan Prof. Dr. Dilek Çolak, sık sık el yıkama ve sprey kolonyayla korunma önerisinde bulundu. Koronavirüsün bugüne kadar mutasyona uğramadığını belirten Prof. Dr. Çolak, virüsün daha çok soğuk havalarda aktif olduğunu, havanın ısınmasıyla birlikte virüsün giderek azalmasını beklediklerini açıkladı.

'ÜLKEMİZDE KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMADI'

Koronavirüsün hızla yayıldığını anlatan Prof. Dr. Çolak, alınan önlemler dahilinde Çin'deki yayılım hızının düştüğünü söyledi. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın enfeksiyonun ilk duyulmasından itibaren çalışmalara başladığını belirten Prof. Dr. Çolak, “Bakanlık, yeni bir bilim kurulu oluşturdu. Bu bilim kurulu her gün konuyu değerlendirip, hastanelere, sağlık personeline yapılması gereken her şeyi iletti. Sağlık Bakanımız ise sürekli bilgilendirmede bulunuyor. Şu ana kadar ülkemizde saptanmış koronavirüs pozitif olgusu yoktur" diye konuştu.

HER BELİRTİ KORONAVİRÜS DEĞİL

Öksürük, ateş gibi rahatsızlıkları olan her kişinin koronavirüs vakası olmadığını anlatan Prof. Dr. Dilek Çolak, şöyle konuştu: “Koronavirüsün tespiti için ilk olarak Çin'in Wuhan kentiyle ilgili seyahat öykülerinin olması, oradan gelen kişilerle iletişim halinde olması ya da bu tanıyı almış kişilerde ilişkilerinin olması gerekiyor. Ayrıca sadece Çin değil, Tayland, İtalya gibi koronavirüsün görüldüğü ülkelere seyahat edip etmediklerini soruyoruz. Öksürüğüm var diye hastaneye gelen herkes koronavirüs tanımına uymuyor. Bu olası vaka tanımına ait kişilerden örnek alınıyor, il sağlık müdürleri kanalıyla Ankara'ya gönderiliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda 24 saat içerisinde sonuç bize geri geliyor. Türkiye'de bu testi en iyi şekilde yapabiliyoruz."

'SPREY KOLONYA BULUNDURUN'

Koronavirüsten korunma yöntemleri arasında en önemli etkenin sık sık el yıkamak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çolak, “Virüs hasta kişilerin öksürükleri, hapşırıkları arasında damlacıklar şeklinde yaklaşık 1 metre etrafa yayılıyor. Bu kişilerden uzak durmak çok önemli. Hasta kişiler ellerine hapşırıp kapı kollarını veya bir cismi tuttukları takdirde yüzeylere de yapışıyor. Biz o yüzeylere dokunduğumuzda virüs ellerimize bulaşıyor. Elimizi ağzımıza, burnumuza götürdüğümüzde kendimize bulaştırmış oluyoruz. Virüs sabuna ve yüzde 70 etanol veya alkole duyarlı. Bunun için kolonya kullanılmasını öneriyorum. Elimizin her tarafına sprey kolonyayı sıktığımızda dezenfekte edebiliriz. Mümkün olduğunca çantalarımızda sprey kolonya bulunduralım. Bu durum elimizi yıkamadığımız dönemlerde bize yardımcı olur" diye konuştu.

VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN MASKE ÖNLEMİ

Maskeyi hasta kişilerin takması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çolak, ancak enfeksiyon tanısı alan kişilere bakma durumunda olan kişilerin de maske takması gerektiğini kaydetti. Sağlıklı kişilerin kalabalık ve kapalı alanlarda bulunduğu zamanlarda maske takmasını öneren Prof. Dr. Dilek Çolak, vatandaşların daha çok açık alanlarda bulunulup, temiz hava alması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Dilek Çolak, “Koronavirüsün ultraviyole ve ısıya duyarlı olduğunu biliyoruz. Ancak bu yeni virüsün pek çok özelliği gibi ısıya duyarlılığı da henüz tanımlanabilmiş değil. Havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs enfeksiyon yayılma hızının giderek azalmasını bekliyoruz. Ancak bunu zamanla göreceğiz" dedi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Koronavirüs 60 yaş üzeri için büyük tehdit!Koronavirüs 60 yaş üzeri için büyük tehdit!
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Covid-19

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

MSB duyurdu: Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü

Komşusu tarafından kaçırıldı! 7 gün dağ evinde tutuldu

Komşusu tarafından kaçırıldı! 7 gün dağ evinde tutuldu

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

Rejim yanlısı Suriyeli'ye tokat gibi cevap!

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüste çarpıcı rakamlar! En çok onlarda görülüyormuş

Koronavirüste çarpıcı rakamlar! En çok onlarda görülüyormuş

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

Diğer Haberler
Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüsün ismi nereden geliyor?

Koronavirüsün ismi nereden geliyor?

Koronavirüsten daha tehlikeli! 37 saniyede 1 kişi ölüyor

Dakikada 2 kişi ölüyor! Durdurmak için...

Koronavirüsün tedavisini bulana ISESCO'dan 200 bin dolar ödül

Koronavirüsün tedavisini bulana dudak uçuklatan ödül!

Koronavirüs 60 yaş üzeri için büyük tehdit oluşturuyor!

Koronavirüs 60 yaş üzeri için büyük tehdit!

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte herkesin bilmesi gereken işaretler!

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? İşte herkesin bilmesi gereken işaretler!

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.