Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni tip koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.

Çinli yetkililer koronovirüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini ve ülkede koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 27 Ocak itibarıyla 4 bin 515 olduğunu açıkladı. Bir gün önce koronavirüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 2 bin 835 olduğu bildirilmişti.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıklamıştı.

Hubei eyaletinin çoğu ile virüsün ortaya çıktığı şehir ve eyaletin başkenti Vuhan karantinaya alınmış durumda.

Yurt dışında da 40'tan fazla hasta tespit edildi. Bu ülkeler arasında ABD, Japonya, Kanada, Avustralya ve Güney Kore de var.

Şimdiye kadar Çin sınırları dışında hayatını kaybeden olmadı.

'2019-nCoV' ismi verilen koronavirüs, insanlarda zaatüre belirtilerinin görülmesine yol açıyor.

İnsanlarda virüsün kuluçka döneminin, yani hiçbir belirti göstermediği dönemin 1-14 gün arası sürdüğü tahmin ediliyor.