Koronavirüs: Hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra başka ülkelere de yayılan yeni koronovirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e çıktı. Hastalığın 3 bin kişiye bulaştığı belirlendi.

Çinli yetkililer yeni koronavirüsün kuluçka döneminde, yani hastalarda hiçbir belirti ortaya çıkmadığı dönemde de insandan insana bulaştığını açıklamıştı.

Hastalığın yayılmasını önlemek için, Çin Yeni Yılı tatili 3 gün daha, yani Pazar'a kadar uzatıldı.

Çin Başbakanı Li Keqiang Pazartesi günü yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan şehrini ziyaret etti.

Vuhan'ın da aralarında olduğu 10 şehir karantinaya alınmış durumda.

Ülkede virüsün bulaştığı toplam kişi sayısı 2 bin 744. Resmi basın kuruluşları, bu kişilerden 300'ünün durumunun kritik olduğunu bildiriyor.

BBC'nin Çin muhabiri Robin Brant, ülkenin asli tatil döneminin uzatılmasının sıradışı olduğunu söylüyor, "Ancak yarım milyar insanın trenlere, uçaklara ve otobüslere binmesi ve ülkeyi baştan başa geçmesi hükümetin istediği son şey" diyor.

Yurt dışında da en az 42 hasta tespit edildi. Bu ülkeler arasında ABD ve Avustralya da var.