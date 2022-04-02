Koronavirüs hayatlarını değiştirdi! Çıplak fotoğraflarını satan çiftin aylık kazançları dudak uçuklattı

30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy isimlerindeki yeni evli çift sosyal medyada bir anda popüler olmayı başardı. İki yıldır OnlyFans’ta yetişkinlere yönelik olarak cinsel içerikli paylaşımlar yapan çift, aylık gelirlerinin 10 bin sterlin (yaklaşık 192 bin TL) olduğunu açıkladı. Gerçek isimlerini gizli tutmayı tercih eden çift, eski işlerinden koronavirüs kısıtlamaları yüzünden ayrılmak zorunda kaldıklarında OnlyFans kariyerlerini başlattıklarını söyledi.

“BİZE FİNANSAL ÖZGÜRLÜK SAĞLADI”

Bonnie takma ismini kullanan kadın yetişkinlere yönelik olarak ürettikleri içerikler sayesinde maddi durumlarının bir anda iyileşmeye başladığını söyledi. Bonnie, “OnlyFans’ta içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve onların ne kadar iyi olduğunu gördükten sonra ‘Bizde yapabiliriz’ diye düşündük. Eski işimizden çok daha fazla para kazanıyoruz. Bize finansal özgürlük sağladı ve bu kadar para kazanabileceğimiz başka bir iş daha yok” dedi.

Çocuklarının gelecek yıllarda bu durumdan etkilenmeyeceğini ifade eden Bonnie, “Dürüst olmak gerekirse çocuklarımızın sonraki zamanlarda zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyoruz. Sektörden çok fazla arkadaşımız var. Onların böyle bir durum yaşadığını görmedik. Bizim çocuklarımız büyüdüğünde ortam çok daha farklı olacak. Bir sürü anne ve baba OnlyFans ve benzeri sosyal medya platformlarında içerik üretme durumuna gelecek” diye konuştu.



