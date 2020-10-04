HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı

Koronavirüs: Hollanda okullarda havalandırma için 360 milyon euro ayırdı

04.10.2020 16:55 | Son Güncelleme

Hollanda hükümeti, ilk ve orta dereceli okulların "korona korumalı" hale getirilmesi için havalandırma sistemlerinin yenilenmesini kararlaştırdı. Hollanda Eğitim Bakanlığı, okullar ve belediyelerin havalandırma sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için 360 milyon euro kaynak ayırdı.

Hollanda hükümeti, ilk ve orta dereceli okulların "korona korumalı" hale getirilmesi için havalandırma sistemlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.

Hollanda Eğitim Bakanlığı, okullar ve belediyelerin havalandırma sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için 360 milyon euro kaynak ayırdı.

Hollanda'da Ağustos ayı ortalarında açılan ilk ve orta öğretim okullarının yaklaşık yüzde 11'inin, sağlıklı havayı garanti altına almak için gerekli olan yeterli teknik donanıma sahip olmadığı ortaya çıktı.

Hükümetin araştırmasına göre ülkedeki okulların yaklaşık 800'ünde yasal havalandırma standartları henüz karşılanmıyor. Bu nedenle, sınıfların kapı ve pencereleri sık sık açılarak havalandırma sağlanıyor.

Hükümet, iyi bir havalandırma sisteminin koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını belirterek, bu nedenle 360 milyon euroluk kaynağı belediye ve okullara tahsis etti.

Hollanda'daki yaklaşık 9 bin 300 okulun yüzde 80'i Havalandırma Koordinasyon Ekibi (LCVS) tarafından yapılan araştırmaya katıldı. Okullardaki havalandırma durumuna ilişkin çalışma sürüyor.

İlk ve ortaöğretim okullarının çatı kuruluşlarına göre, hükümetin havalandırma konusundaki maddi yardımı önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Hollanda hükumeti, öğrenci ve öğretmenlerin okul koridorlarında ve kantinlerde maske ile dolaşmalarını önerdi. Sınıfa girince maskeler tekrar çıkarılabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısıİki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Azerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardıAzerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardı
Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji’den uyarı!
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da savaş hali ilanı! Seferberlik ilan edildi
Diğer Haberler
Azerbaycan ile ilgili soruya Ermenistan Başbakanı'ndan itiraf gibi yanıt: Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz
Azerbaycan ile ilgili soruya Ermenistan Başbakanı'ndan itiraf gibi yanıt
Belçikalı "süper polis" nasıl "süper suçluya" dönüştü?
'Süper polis' nasıl 'süper suçluya' dönüştü?
Trump'ın yönetimindeki koronavirüslülerin listesi yayınlandı
Liste yayınlandı! Aralarında sekreteri ve danışmanı da var
Son dakika! Azerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Cebrail kentini de işgalden kurtardı
İsrail Çevre Koruma Bakanı Gila Gamliel koronavirüse yakalandı
İsrailli Bakan koronavirüse yakalandı
Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı
Alman uzmanlardan koronavirüs aşısı uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.