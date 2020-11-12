Koronavirüs: Hollanda virüs mutasyonu sonrası vizon çiftliklerini hızla kapatmaya hazırlanıyor

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması üzerine, Hollanda Bilim Kurulu (OMT), ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Bunun yasal olarak mümkün olduğunu belirten hükümet, vizon yetiştiricilerine ödenecek tazminata ilişkin bir yasal düzenleme hazırlıyor.

Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, vizon çiftliklerinde çalışan en az 66 kişiye, hayvanlar tarafından koronavirüs bulaştırıldı.

Dünyadaki önemli vizon yetiştiricilerinden biri olan ülkedeki 128 çiftliğin en az 50'sinde enfeksiyon saptandı. Bu nedenle yaz aylarından bu yana Hollanda'da yaklaşık 3 milyon vizon öldürüldü.

Hayvandan insana geçen virüsler konusunda uzman olan Wageningen Üniversitesi'nden Prof. Wim van den Poel, vizondaki virüs ile insanlardakinin birbirine çok benzediğini ancak hayvanlara geçen virüsün mutasyona uğraması nedeniyle bunun gözardı edilemeyeceğini açıklamıştı.

Danimarka'daki vakalar endişe yarattı

Danimarka'daki vizon çiftliklerinde de Covid-19'a yol açan virüsün mutasyona uğramış bir türünün insanlara bulaştığının ortaya çıkması, Hollanda Temsilciler Meclisi'nde endişe yarattı.