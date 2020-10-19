Gençlerin yeni gözdesi otel partilerinde tüyler ürperten şeyler oluyor!

Hollanda'da koronavirüs önlemleri kapsamında kafe ve barların kapalı olması nedeniyle, gençlerin eğlenmek için otel odası kiralayarak, kalabalık partiler düzenlediği belirlendi.

Son günlerde artış gösteren ve salgın önlemlerinin göz ardı edildiği otel eğlenceleri, Hollanda polisinin en fazla uğraştığı konulardan biri haline geldi.

Polise göre, bu eğlencelerde "tüyler ürpertici" birçok şey yapılıyor ve gençler arasında özellikle başkent Amsterdam'daki otellere yoğun talep var.

Polis sözcüsü, Het Parool gazetesine, "Normal olarak bu çocuklar çadırlarda buluşurdu ancak artık bu mümkün değil" diyor.

Gençlerin, ebeveynler ve diğer aile bireyleri nedeniyle evlerde de bir araya gelemediklerini söyleyen sözcü, bu nedenle otelleri tercih ettiklerini kaydediyor.

'TÜYLER ÜRPERTEN OLAYLAR'

Polise göre, son haftalarda otellerde yetişkin biri tarafından kiralanan otel odalarında bir grup genç, "Tüyler ürpertici birçok çok şey" yaptı.

Sözcü, "tüyler ürperten olayların" ne olduğu hakkında bilgi vermedi. Ancak salgın döneminde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılması, polisin en fazla uğraştığı konulardan biri. Bazen en fazla 8 kişinin sığabileceği otel odalarında, maskesiz 40-50 kişinin birlikte eğlendiği haberleri medyaya yansıyor.