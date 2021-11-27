HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

27.11.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Koronavirüs: Hollanda'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak

Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

Eczane ve süpermarketler gibi zorunlu ihtiyaca yönelik işletmeler dışında birçok sektör, 28 Kasım Pazar'dan 18 Aralık Cumartesi gününe kadar, 3 hafta boyunca akşam 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günlük ortalama pozitif koronavirüs vakası sayısının 25 bine yaklaştığı ülkede hükümet, önlemleri yeniden sıkılaştırma kararı aldı.

Başbakan Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaya göre bu uygulama restoranlar, kafeler, berberler de dahil acil ihtiyaca dayalı olmayan dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar, müzeler ve eğlence parklarını kapsayacak.

Sokağa çıkma yasağı amatör sporlar için de geçerli olacak. 17:00 -05:00 saatleri arasında antrenman veya karşılaşmalara izin verilmeyecek.

Başta futbol olmak üzere profesyonel spor dallarında müsabakalar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Süpermarketler ve eczaneler gibi temel gereksinimlere yönelik iş yerleri ise, akşam saat 20:00'ye kadar açık kalacak.

Kamuya açık alanlarda maske zorunluluğu

Yeni süreçte okullar açık kalacak ancak ilkokullarda 6. sınıftan itibaren ve orta öğretimdeki tüm okullarda, öğrencilerin koridorlarda ağız maskeleri takması zorunlu olacak.

12 yaşın altındaki çocuklar, hafif bir soğuk algınlığı durumunda okula gidemeyecek, evde kalıp test sonucunu bekleyecek.

Sinema, tiyatro ve kamuya açık diğer alanlarda 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak ve ağız maskesi takmak yeniden zorunlu olacak.

sosyal mesafe

Zorunlu haller dışında evden çalışma teşvik edilecek.

Evlere dört kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemesi önerilecek.

Öncelik yaşlılar, sağlık çalışanları ve risk gruplarına verilmek koşuluyla, üçüncü doz koruyucu aşı uygulaması yaygınlaştırılacak.

Aşılama çalışmalarına askerler ve öğrenciler de destek verecek.

Başbakan Rutte, önlemlerden etkilenen girişimcileri ve sektörleri destekleyeceklerini bekleterek, cömert ve mümkün olduğunca pratik bir destek programı yürüteceklerini vurguladı.

Ev içi şiddet uyarısı

Hollanda Başbakanı Rutte, "Korona önlemleri sırasında kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek istediğini" vurguladı.

Rutte, ev içi şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar ve evde güvende olmayan çocuklar ile yalnız kalma riski olan yaşlılar için daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Başbakan, bu konularla ilgili olarak resmi makamlarla iletişime geçilmesini istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndüKöydeki evi kapatıp şehir hayatına geri döndü
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Tüm dünya peş peşe alarma geçti! Güney Afrika'dan 'yasak' tepkisiTüm dünya peş peşe alarma geçti! Güney Afrika'dan 'yasak' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Halit Ergenç’in eski eşi de çok ünlü! Bir zamanlar Arka Sokaklar’ın yıldız ismiyle evliydi

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Vergi, harç ve cezalara yüzde 36,2 zam

Bir ili lodos vurdu! Evin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi

Bir ili lodos vurdu! Evin duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Dikkat! Kuvvetli, şiddetli ve aşırı geliyor

Dikkat! Kuvvetli, şiddetli ve aşırı geliyor

Feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar

Feci kaza! Otomobilin içinde sıkıştılar

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.