Koronavirüs: Hollanda'da üç hafta katı önlemler uygulanacak, en büyük üç kente giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Maske uygulaması zorunlu değil ancak iş yerleri, maske takmayan müşterilerini dışarı çıkarma hakkına sahip olacak.

Bu üç kentle birlikte Eindhoven'daki mağazalarda maskesi takılması önerilecek.

Aksi halde hem halk sağlığının hem de ülke ekonomisinin ciddi şekilde olumsuz etkileneceği belirtiliyor. Bu nedenle virüs bulaştırma kat sayısı olan R değerinin düşürülmesi amacıyla, vakaların en gazla görüldüğü 3 büyük kente (Amsterdam, Rotterdam ve Lahey) giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak. Bu kentlere sadece geçerli nedeni bulunan kişilerin girmesine izini verilecek.

Başbakanı Mark Rutte ile Sağlık Bakanı Hugo de Jonge tarafından açıklanan yeni önlemlerler sayesinde, üç hafta içinde salgının yayılma hızının düşürülmesi hedefleniyor.

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşandığı Hollanda'da akşam 18.00'den itibaren üç hafta boyunca katı önlemler uygulanacak. Bu süre içerisinde istenen sonuç elde edilmezse, sokağa çıkma yasağı da dahil, daha sert önlemler gündeme gelecek.

Önümüzdeki üç hafta boyunca Hollanda'daki tüm amatör ve profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak. Bu sürede spor tesislerindeki kantinler de kapalı kalacak.

Hükümet, işyerlerinde salgının daha hızla yayıldığı gerekçesiyle evden çalışma uygulamasının yaygınlaştırılmasını istedi. Zorunlu haller dışında çalışanlar, işlerini evlerinden yürütecek.

İş yerlerinde sıkı denetimler uygulanacak. Evden çalışma koşulunu yerine getirmeyen işletmeler, iki hafta süreyle kapatılacak.

Başbakan Mark Rutte, ailecek alış verişe çıkmamaları ve sonbahar tatili de dahil, bu süreçte Hollandalıların mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi. Ev ziyaretleri, 13 yaşına kadar olan çocuklar da dahil, en fazla dört kişiyle sınırılandı.

Kapalı alanlardaki toplanma sayısı 30, açık alanlarda ise, en fazla 40 kişi olarak belirlendi. Cenaze törenleri, dini etkinlikler, toplu taşıma ve eğlence parkları ile havaalanları bu sınırlamadan muaf tutuldu.

Önlemler kapsamında Hollanda'daki restoran, kafe ve barlar da en geç saat 22.00'de kapanacak. Bu işletmeler, saat saat 21.00'den itibaren yeni müşteri almayacak.