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Koronavirüs: Hollanda'da yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterle Almanya'ya naklediliyor

23.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Hollanda'da son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması sonucu hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları Almanya'daki hastanelere naklediliyor. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Koronavirüs: Hollanda'da yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları helikopterle Almanya'ya naklediliyor

Hollanda'da son haftalarda koronavirüs vakalarının hızla artması sonucu hastanelerde ortaya çıkan kapasite sorunu nedeniyle, yoğun bakımdaki bazı Covid-19 hastaları Almanya'daki hastanelere naklediliyor.

Almere kentindeki Flevo Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan koronavirüs hastalarının, Cuma günü, ambulans helikopterle Almanya'nın Münster kentine götürülmesi kararlaştırıldı.

Sis yüzünden kalkışı geciken ambulans helikopterin, Almanya'dan döndükten sonra yakıt ikmali yaparak, yeni bir hasta daha nakledeceği belirtildi. Hollandalı yetkililer, helikopterle günde 10 yoğun bakım hastasını Almanya'ya nakletmeyi planlıyor.

Hollanda Ulusal Hasta Dağıtım Merkezi (LCPS) Başkanı Ernst Kuipers, Hollanda televizyonu NOS'a yaptığı açıklamada, yoğun vaka artışları nedeniyle hastaneler üzerindeki baskının arttığını söyledi.

Hastaları Almanya'ya nakletmek dışında çok az seçenekleri bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkili, aksi halde hastanelerin kapısını kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi.

https://twitter.com/onnobeukers/status/1319574905189433344?s=20

LCPS'ye göre, Perşembe günü itibariyle hastanelerde Covid-19 hastası 2003 kişi bulunuyor. Bunlardan 463'ü yoğun bakım ünitelerinde tedavi altında. Hollandalı yetkililer, sayının giderek artmasından endişe ediyor.

Mart-Nisan döneminde Hollanda'da 1400'ü yoğun bakım olmak üzere, yaklaşık 4500 kişi hastaneye kaldırılmştı.

Hastanelerdeki koronavirüs hastalarının sayısındaki artış, diğer bölümlerdeki düzenli bakım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden oluyor. Şu anda Hollanda'daki hastanelerde diğer hastalar için düzenli bakımın yüzde 20 oranında gerilediği belirtiliyor.

Hollanda, Nisan ayında da, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının bir kısmını Almanya'daki hastanelere nakletmişti.

Geçen hafta 3200'den fazla kişi öldü

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 12-18 Ekim arasında ülke genelinde 3200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

CBS'ye göre, geçen hafta yaşanan ölümler normalden 400 kişi daha fazla.

Bir önceki hafta da 2996 kişinin öldüğünü belirten CBS uzmanlarına göre, ölüm oranlarındaki artış, koronavirüste ikinci dalganın yükselişe geçtiği döneme denk geliyor.

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