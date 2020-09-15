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Koronavirüs: Hollandalı bilim insanlarına göre iyileşen Covid-19 hastalarında bir yıl içinde yeniden virüs görülebiliyor

15.09.2020 14:18 | Son Güncelleme

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüse yakalanmış hastalar, iyileştikten sonra bir yıl ya da daha kısa bir süre içerisinde yeniden bu virüsle enfekte olabiliyor. Araştırmacılar, koronavirüse karşı bağışıklığın, "endişe verici derecede kısa" olduğunu vurguluyor.

Koronavirüs: Hollandalı bilim insanlarına göre iyileşen Covid-19 hastalarında bir yıl içinde yeniden virüs görülebiliyor

Hollandalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre koronavirüse yakalanmış hastalarda, iyileşmeleri sonrası bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde yeniden bu virüs görülebiliyor.

Araştırmacılar, koronavirüse karşı bağışıklığın "endişe verici derecede kısa" olduğunu vurguluyor.

Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yapılan ve bilim dergisi Nature Medicine'da yayınlanan araştırmaya göre koronavirüse yakalanmak, hastaların bağışıklık geliştirdiği anlamına gelmiyor.

Hastalık, bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde yeniden tekrar edebiliyor.

Araştırma ekibi başkanı Lia van der Hoek Hong Kong, Hollanda ve Belçika'da tekrarlayan enflasyon vakaları ortaya çıktığında, yeniden hastalık riskinin sıfır olmadığını zaten bildiklerini vurguladı.

Hollandalı araştırmacı, "Ancak bir kişinin virüse yeniden yakalanabilecek hale gelmesinin ortalama ne kadar sürdüğü şimdiye kadar bilinmiyordu" dedi.

Yeni koronavirüs SARS-CoV-2, insanlar arasında kısa bir süredir yayılıyor. Araştırmacılar bu nedenle bu araştırmayı yaparken tekrarlayan enfeksiyon risklerini araştırmak için hafif soğuk algınlığına neden olan zararsız dört başka koronavirüs türünü inceledi.

Bilim insanları, zaman içinde farklı noktalarda insanlardan alınan 513 kan örneklerindeki antikor miktarını analiz etti. Araştırmada, koronavirüsün bir yıl ya da daha kısa süre içerisinde, yeniden aynı hastaya bulaşabildiği ortaya çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=Wra6JkOe\_Fk

Araştırma ekibinden Arthur Edridge, büyük ölçüde farklılık gösteren tüm virüsler için aynı sonuca ulaştıklarını belirterek "Bunun, tüm koronavirüslerin ortak özelliği olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hollandalı araştırmacılara göre, bu nedenle koronavirüse yakalanmış ve iyileşmiş kişiler, o andan itibaren hastalığa karşı bağışıklık kazandıklarını düşünmemeli.

Virolog Lia van der Hoek geçtiğimiz aylarda Covid-19'a yakalanmış kişilerin tekrar enfeksiyon kapabileceğine işaret ederek, bu nedenle koronavirüs önlemlerine uymaya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

https://www.youtube.com/watch?v=7CQp\_yUw1Pk

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