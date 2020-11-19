Koronavirüs: Hollandalı doktorlara göre hastanelerde, koronovirüse yakalanmış 'sosyo-ekonomik bir alt sınıf' var

Gazeteye bilgi veren aile ve acil servis hekimleri ile yoğun bakım ünitesi çalışanlarına göre, salgının ilk dalgasında hastaneye kaldırılan kişiler, ağırlıklı olarak ülkenin güneyinde karnaval kutlayanlardı. Ancak ikinci dalgadaki hastalar, "çok kültürlü kent ve semtlerden" geliyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden NRC'nin yaptığı araştırma, başkent Amsterdam ile Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük şehirlerdeki yoğun bakım servislerindeki koronavirüs hastalarının Hollanda vatandaşı göçmenlerle dolu olduğunu doğruladı.

Hollandalı doktorlara göre, ülkede şu anda hastanelerde koronovirüse yakalanmış bir toplum kesiti değil, "sosyo-ekonomik bir alt sınıf" bulunuyor.

Hollanda'da siyasi tartışma yaratan, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının büyük bölümünün kendileri ya da aileleri göçmen ülke vatandaşları oldukları iddiası, hekimler tarafından doğrulandı.

Lahey'deki Haaglanden Tıp Merkezi'nden Dr. Geesje van Woorden, dikkat çekecek boyutta, göç geçmişine sahip hastadan söz ediyor.

Dil engeli nedeniyle yeterli bilgileri yok

Amsterdam Sağlık ve Teknoloji Enstitüsü'nün (AHTI) yaptığı koronavirüs enfeksiyonları risk değerlendirmesine göre, büyük kentlerdeki çok kültürlü mahallelerde durum iç karartıcı.

Yeterince test yapılmayan bu bölgelerde, şeker, kalp-damar ve yüksek tansiyon hastalıklarının çokluğu, kalabalık aile yapısı, astım ve KOAH gibi rahatsızlıklar da, olumsuzluğu arttıran etkenler.

Aile hekimi Anja Vrakking, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip pek çok hastanın varlığına işaret ediyor. Hollandalı doktora göre, düşük gelir, düzensiz iş ve düşük eğitime sahip bu kesim, çoğunlukla göçmen geçmişe sahip kişilerden oluşuyor.

Aile hekimleri, kendileri ya da aileleri göçmen olan bu kişilerin dil engeli nedeniyle de koronavirüs salgını konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu nedenle virüsü önemsemediklerini vurguluyor.

Hollandalı hekimler, başta Amsterdam olmak üzere, büyük kentlerdeki bazı göçmen mahallerine hükümetin uyarı ve önlemlerinin neredeyse hiç ulaşmadığını söylüyor.