HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 10:28 | Son Güncelleme

Huawei ve Honor 2020 Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC20) koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi sonrası planlarını değiştirdi. Huawei ve Honor, kongrede tanıtmak üzere hazırlanan akıllı telefon gibi ürünlerini özel bir etkinlik ile tanıtmaya karar verdi. Etkinliğin tanıtım tarihi de Huawei ve Honor tarafından açıklandı.

Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

Mobil Dünya Kongresi'nin koranavirüs nedeniyle iptal edilmesi, kongrede yeni akıllı ürünlerini tanıtacak firmaları vurdu. Firmalar, MWC'de tanıtacakları ürünleri özel lansmanlarda tanıtmaya karar verdi. Bu firmalardan ikisi de Huawei ve Honor oldu.

HUAWEİ VE HONOR LANSMAN YAPACAK AMA...

Huawei, 23 Şubat'ta MWC kapsamında yapacağı etkinliği Honor ile birlikte 24 Şubat'a erteledi. Huawei'nin etkinliğine hiçbir davetli çağırılmayacak. Zira, yapılacak lansman tıpkı Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10 serisini tanıttığı lansman gibi internet üzerinden canlı yayınla yapılacak. Huawei CEO'su Richard Yu'nun katılımıyla, canlı yayınla birlikte Huawei ve Honor'un yeni akıllı telefonları tanıtılacak.

Huawei P40

HUAWEİ 24 ŞUBAT'TA HANGİ AKILLI TELEFONLARI TANITACAK?

Huawei ve Honor'un 24 Şubat'taki sanal lansmanında Huawei P40 ve Huawei P40 Pro ile karşılaşmamız muhtemel. Fakat, Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X'in yeni versiyonun tanıtılması ise daha yüksek bir ihtimal olarak göze çarpıyor. Huawei dışında Honor'un lansmanında ise şirketin üst ve orta segmente hitap eden akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Apple'ın yüzü son çeyrekte güldüApple'ın yüzü son çeyrekte güldü
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Honor Mobil Dünya Kongresi 2020 Mobil Dünya Kongresi MWC MWC20 koronavirüs Xiaomi çin akıllı telefon huawei p40 Huawei P40 Pro Huawei Mate X katlanabilir akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

43 ilde dev operasyon! Onlarca asker için gözaltı kararı

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Adalet Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Survivor'da herkesi ağlatan anlar! Acun'dan duygusal sözler

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Resmen duyuruldu! Rakibinin 30 mağazasını alıyor

Türkiye'ye dönemiyor

Türkiye'ye dönemiyor

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Paul Walker'ın göz bebeği yenilendi!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

iPhone 9'un fiyatı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı! Dudağınız uçuklayacak...

Samsung Galaxy Z Flip'in ekran değişim ücreti açıklandı!

Apple 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştı

Apple'ın yüzü son çeyrekte güldü

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Vivo iQOO 3 5G, AnTuTu testinde ortaya çıktı

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

Bu şarj aletini zihniniz yardımıyla kontrol ediyorsunuz

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

IKEA çok ilginç bir pazarlama kampanyasına imza attı

Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor

Android ve iOS oyun dünyasını kötü etkiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.