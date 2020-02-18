Koronavirüs Huawei ve Honor'u durduramadı! Resmi tarihi açıkladılar

Mobil Dünya Kongresi'nin koranavirüs nedeniyle iptal edilmesi, kongrede yeni akıllı ürünlerini tanıtacak firmaları vurdu. Firmalar, MWC'de tanıtacakları ürünleri özel lansmanlarda tanıtmaya karar verdi. Bu firmalardan ikisi de Huawei ve Honor oldu.

HUAWEİ VE HONOR LANSMAN YAPACAK AMA...

Huawei, 23 Şubat'ta MWC kapsamında yapacağı etkinliği Honor ile birlikte 24 Şubat'a erteledi. Huawei'nin etkinliğine hiçbir davetli çağırılmayacak. Zira, yapılacak lansman tıpkı Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10 serisini tanıttığı lansman gibi internet üzerinden canlı yayınla yapılacak. Huawei CEO'su Richard Yu'nun katılımıyla, canlı yayınla birlikte Huawei ve Honor'un yeni akıllı telefonları tanıtılacak.

HUAWEİ 24 ŞUBAT'TA HANGİ AKILLI TELEFONLARI TANITACAK?

Huawei ve Honor'un 24 Şubat'taki sanal lansmanında Huawei P40 ve Huawei P40 Pro ile karşılaşmamız muhtemel. Fakat, Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X'in yeni versiyonun tanıtılması ise daha yüksek bir ihtimal olarak göze çarpıyor. Huawei dışında Honor'un lansmanında ise şirketin üst ve orta segmente hitap eden akıllı telefonlarının tanıtılması bekleniyor.

