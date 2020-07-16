Koronavirüs - Hükümetin baş bilim danışmanı: İngiltere salgında en fazla takdir edilen ülke olmadı

İngiltere'de hükümetin baş bilim danışmanı, ülkede koronavirüs salgınıyla ilgili sonucun "iyi olmadığını" ifade etti.

Avam Kamarası'nın Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nda İngiltere'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere dair değerlendirme yapmak üzere görüşleri sorulan Patrick Vallance, İngiltere'nin bu bakımdan "dünyada en fazla takdir edilen" ülke olmadığını söyledi.

Ülkelerin salgına karşı aldığı önlemlerin ne kadar iyi olduğunu belirleyen "birçok faktör" olduğunu belirten Vallance, "İngiltere'de sonucun iyi olmadığı açık, bu konunun net olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, İngiltere 293 bini aşkın vaka sayısı ile dünyada 9. sırada, 45 bini aşkın can kaybı ile de ABD ve Brezilya'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Salgının ilk dönemlerinde daha fazla test yapılması gerektiğini belirten Vallance, "İlk dönemlerde daha büyük test kapasitesi olması kesinlikle tercih edilirdi" dedi.

Sorunun sadece test olmadığını söyleyen danışman, yetkililerin gerekli bilgilere sahip olmasının önemini vurgulayarak "hastanelerdeki hastalarla ilgili, hastaneye yatış oranı gibi konularda temel bilgi akışı olmalı" dedi.