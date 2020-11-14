Koronavirüs: İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgında Türkiye'deki hasta sayısının yarısının İstanbul'da olduğunu ifade ederek, kentte kontrolün yitirildiğini söyledi. İmamoğlu, bu sebeple İstanbul'da 2-3 haftalık bir kapanmanın şart olduğunu ifade etti.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabı açılışında konuşan İmamoğlu, nüfusu 10 milyonu aşmayan ülkelerden, 83 milyonluk bir ülke olarak çok daha iyi durumda olmaları durumunda dünyanın gelip bu durumu incelemesi gerektiğini söyledi:

"Eğer bu açıklamalar bu sayılar doğru değilse, ben bir faydasını çözemiyorum. Bir çözen varsa anlatsın ve ben de alkışlayayım. Düşünün, 11 milyonluk bizdeki vaka veya ölüm sayısı Belçika'dakinden 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım. Ama eğer açıklamalarda bir yanlış varsa bunun da anlamlı olmadığını, bu anlamda milletimizin yanlış bilgilerle yanıltmanın doğru olmadığının da altını çizmek zorundayım."

Belediyenin salgına karşı Bilim Danışma Kurulu kurduğunu söyleyen İBB Başkanı, kurulun Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri doğrultusunda 2-3 haftalık bir kapanmayı önerdiğini sözlerine ekledi.